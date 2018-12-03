休兵只是下回合對抗序曲？

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中國時報
李正修

眾所矚目的G20「習川會」在掌聲中平順落幕，美國同意從明年1月1日起暫緩對中國加徵新關稅90天，雙方在這段時間若無法達成貿易協議，10%關稅將增加到25%，中方則同意「即刻」購買美國農產品，以避免兩國經濟摩擦擴大。

美、中兩位領導人川普及習近平在會談時除了觸及北韓問題外，兩人更談到涉及雙邊重大利益的兩岸議題。習近平重申一中原則及立場，川普也重申仍遵循美方長期以來的「一個中國」政策。兩位領導人此時的表態值得朝野關注，尤其在2020總統大選前，未來這1年多的兩岸政策將是藍綠選舉成敗的決定性因素，中、美雙方都將展現影響力。

此次「習川會」被各國視為近年最重要的元首高峰會，能否停止美中「新冷戰」的形成，其實影響到現行國際秩序的未來走向，從兩位領導人在會場的表現，或許更能觀察出兩國的態度。

川普不愧是收放自如的談判老手，即便心裡想加大施壓力度，仍願意給對手一點喘息的時間與空間，因為主動權掌握在他手中。反觀中方，在整體國力現階段仍無法與美國相抗衡的現實考量下，也只能選擇「口頭不讓、身體妥協」的緩兵之計，習近平在會議前就重申「合作是雙方最好的選擇」，其實就是表達了願意讓步，畢竟形勢比人強，北京不再強調「中國製造2025」，也少提「中國夢」了，雖仍持續推動「一帶一路」，但實際作法比之前也更溫和了。

事實上，美中貿易戰只是兩大強權全球戰略競爭的縮影。中國大陸近年來藉「一帶一路」為掩護，積極向外擴張政經影響力，在亞洲地區逐步建立其勢力範圍，在非洲拓展駐軍據點，就美方來看，多項行動已嚴重挑戰美國在各地的戰略優勢，若此時不有效遏止，假以時日恐將成為美國霸權的最大威脅，這也是為何川普初上任就批評歐巴馬政府放任中國為所欲為的主因，而貿易戰是成本最低、效果最顯著的選項，除了能打擊中國日益高張的氣焰，同時亦堅定展現美國對亞太地區的安全承諾。

美、中是全球前兩大經濟體，各國無不關切雙方能否消弭彼此的戰略歧見，不樂見兩國淪入「修昔底德陷阱」的漩渦，至少應處於有效管控的範疇。然而，兩國的基本價值及核心利益差距過大，若任一方執意挑釁，實在難保不會掉入長期對抗的「新冷戰」格局，屆時勢必對行之有年的全球多邊體系造成巨大衝擊。

不可否認，美、中高度警惕彼此的戰略目標：華府認為中國意圖取代其領導地位，北京則懷疑美國仍持全球霸主的帝國心態。在雙方仍無法推心置腹前，此時的休兵只不過是下次對抗的序曲而已，夾在兩強之間的台灣，更該謹慎為之！（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)

貿易戰停火期的台灣功課 政治變了

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