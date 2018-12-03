2018年12月03日 04:11 中國時報 紀俊臣

九合一選舉民進黨敗選，蔡英文辭去黨主席一職，行政院長賴清德及總統府祕書長陳菊也相繼請辭，但在蔡總統慰留後均留任，使得府院黨一體的政治責任慣例未能落實。

此次的選舉結果必然影響台灣未來的發展。

首先是民進黨在野時期常採取的「地方包圍中央」策略，顯然已非該黨的專利，此次國民黨已如法炮製，而且有過之而無不及。藍營取得15席縣市長的席次，這對中央政策的執行必然有很顯著的影響。過去一向是中央占有資源分配的優勢，並對重要建設或經費做最後決定，但未來地方與中央的合作更形重要。

其次，經此次地方選舉與公投案合併投票後，政治生態已出現變化，國家制定的公共政策、立法院通過的法律皆可因公民投票而改變，這就回歸到公民才是國家公共政策的最後決定者，台灣的公民社會生態已完全出現，朝野政黨平時的政治作為都必須接受全民檢驗。

此外，外來勢力是否介入選舉成為這次選戰的焦點之一，引起社會不少爭論。平心而論，外來勢力不論大陸，乃至日本，尤其是美國，在過去的台灣選舉中皆曾有過明顯的影響，而且衝擊深遠，但觀察這次選舉結果，此種政治效應對選舉的影響力愈來愈小，否則，在朝的民進黨連日來的「自我反省」、「自我炮轟」豈不多此一舉？

台灣人民已有足夠的智慧決定自己的未來，境外的政治恫嚇已不再那麼有效，這是台灣人對自己的未來已有遠較過去更多的自信。比起年金改革是否合憲、反核是否民粹化，挺同有無倫理問題，以及其他不當的公共政策等，更是選民切身關切的問題，這些都不易受到境外勢力的影響。

台灣的政治發展過去較傾向老人政治，這次地方選舉後，不論朝野政黨都有人主張世代交替，老人退位，由中壯年接班，這種風向將可能根本改變國內的政治生態。此外，強調候選人要「接地氣」是正向的趨勢，這表示國人的政治參與已較過去主動，主政者需多傾聽民意而非偏聽民意，尤其應堅守法治國原則，這應是這次地方選舉所顯示的政治意義。（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)