韓流要變台灣清流

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中國時報

韓國瑜在高雄打了一場漂亮的選戰，漂亮的不只是他掀起了強大韓流，以15萬票的差距把民進黨鐵桶江山般的綠地吹成了藍天，更漂亮的是他為這場選戰注入了一股清流，對於台灣政壇形成了激濁揚清的作用。

韓國瑜的清流作用首先表現在選舉場子的乾乾淨淨。韓國瑜的選舉造勢場合，不搞遊覽車，不發便當，到場的支持者從頭到尾就是一瓶礦泉水。場子結束後，許多支持者自動把垃圾帶走，迅速清理垃圾，恢復場地的乾淨。

其次，韓國瑜的清流作用表現在愛護中華民國。在韓國瑜的造勢場子裡，我們看到了青天白日滿地紅的旗海一波波湧現，一場場翻騰。流風所及，其他國民黨縣市長的造勢場合，也是青天白日滿地紅旗海飛揚。當蔡政府刻意去中華民國的時候，韓國瑜鼓舞了台灣民眾揮舞國旗的熱情，讓中華民國在旗海中重現。

再者，韓國瑜的清流作用表現在不怕被扣紅帽子。韓國瑜抓住了「悶經濟」困境中民眾求經濟出路的渴望，一句「東西賣得出去，人進得來」，直指問題核心，打中老百姓心坎。當競爭對手企圖扣他「親中賣台」紅帽子的時候，韓國瑜沒有閃躲迴避，直接了當告訴大家，承認「九二共識」就是高雄乃至於台灣拚經濟的先決前提，一語破除民進黨抹紅的老招。

最後，韓國瑜的清流作用表現在政見論述的風度和氣度。面對著各種的抹紅與抹黑，韓國瑜從頭到尾不向對手發動人身攻擊，不曾用「貪二代」或「官二代」的說法來攻訐陳其邁。當對手質疑他外地人身分的時候，韓國瑜標舉「高雄價值」是包容，讓高雄的城市特色和發展格局瞬間提升。當許多高雄的公務人員和企業界人士因為民進黨無所不用其極地動員和綁樁而抵制韓國瑜的時候，他明白表示，不必擔心秋後算帳。

或許是有感於韓國瑜的風度和氣度，陳其邁在發表落選感言時釋出了善意，他向支持者喊話，希望大家團結，一起幫「韓國瑜市長」加油，鼓勵韓國瑜能夠「把他鄉變故鄉」。這番話為高雄選戰畫下完美句點，也為韓流添加了後續動能。而我們則期望韓流能化為清流，沖刷出台灣政壇的朗朗青天。

（作者為台灣競爭力論壇學會理事長）

(中國時報)

政治變了 韓國瑜「全台首富夢」實現之道

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