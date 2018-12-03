韓國瑜「全台首富夢」實現之道

2018年12月03日 04:11 中國時報 主筆室

高雄變天後好消息不斷，鴻海等10家企業準備在高雄大幅增加投資、義联集團決定投資大型樂園，港商也到高雄尋找投資機會，房地產業者看準景氣好轉將大幅推案。這麼多好兆頭，心急如焚的韓準市長應可吃下定心丸，但這些只是第一箭，後續還需要很多努力，高雄才能擺脫「又老又窮」困境。

高雄「又老又窮」的問題其實並不容易解決，本報27日〈就看韓國瑜的第一箭了〉社論，提出爭取大陸觀光客與增加採購農漁產品的建議，只是急救處方，對夜市、餐廳與飯店等庶民經濟可收立竿見影之效，韓國瑜應儘量爭取。但即使實現，距離「全台首富」仍有一段距離。因為，高雄和台北相比，除了幅員較大、擁有海港和重工業基礎以外，其餘優勢極為有限，韓市府的挑戰才剛剛開始。

要達成韓準市長設定的超高目標，需要一個品質極高、有前瞻和國際眼光、具熱情、肯犧牲奉獻的專業團隊，各自放在正確的位置，無私地合作拚搏，並且苦民所苦，才可能在2、3年後打造出一個雛形，因此，小內閣團隊的組成絕對重要，稍有妥協就會失去戰力，減損各方對韓市長的信賴和向心力。而如何讓整個市府團隊從上到下都能同舟共濟為民興利，打破官僚體系的陽奉陰違沉痾，更是重中之重。這不僅有賴「唯才是用」的原則，更需一套有效機制，才能激勵效能。

其次，從一個台灣邊陲的傳統重工業「沒落」城市，要超越北部核心的首府成為首富，一定要有前瞻的眼光，研究全球可參考的大都會作法，擬出卓越的發展策略，才可能在短中期內快速發展，打造出首富的氣象。例如，南韓第2大城，也是在該國南部的最大港口釜山，人口超過高雄市百萬，曾舉辦亞運會並提供世足賽場地，也舉辦釜山電影節，是頗適合高雄參考的對象，看看相較之下高雄還缺少什麼需要補強；另外，西班牙北部城市畢爾包，則是從汙染的鋼鐵中心轉型為高質服務業重鎮的典範，其轉型策略和克服的問題非常值得高雄借鏡；美國鋼都匹茲堡也在1980年代從重工業轉為多元經濟城市，同樣具有高度參考性。

要創造繁榮當然要充分發揮地緣優勢。高雄鄰近中國南方，和廈門、深圳、廣州、香港的「南南合作」自然非常重要，要藉由緊密的交通和互動，爭取成為這些都會各種製造產業鏈的高端上游以及服務業的互補角色，才能獲得高值工作機會。另外，和菲律賓的深度關係也要即刻建立，深入研究讓高雄成為具1億人口的菲律賓各港口出口到歐美的轉口港之可行性，它可能是高雄港繼續成長的利器。也要考量是否需新建一個更大的國際機場，承擔未來國際人流、物流的運輸需求，以符合跨國企業的需求。

高雄的生活環境雖然多元舒適，但作為跨國企業投資地點時，企業高級幹部的生活需求是否可以被充分滿足，也必須深入檢討。例如，各級雙語或國際學校是否充裕，能讓國際人才願意進駐。否則，硬體的投資環境再好，跨國人才也可能因為無法「安家」而無意前來，因而否決公司的投資案。一個卓越的國際招商團隊，甚至常駐於主要投資來源國的「高雄經貿代表室」也值得慎重考慮。它也許還要突破一般公務員的派用限制，以吸引能力最強的戰鬥團隊，扛起這個最重要的韓市府首要任務。

但是一個清廉的執政團隊最為重要，台灣到處是以建設為名，藉機利用內線消息炒作土地的政客和政團，被人民深惡痛絕，不僅不公不義，而且嚴重影響市政規畫妥適性，韓市長必須提出克服這個問題的妙方解藥。

另外，就算有了最好的核心團隊，到了市府基層可能走樣，「一雨便成坑洞」式的現象必須以機制來保證不再發生。市府團隊需合作無間，避免官僚體系的本位主義、冷眼旁觀甚至相互掣肘，發揮1加1大於2的整體績效。韓市長必須提出有效機制，克服這個陳疾頑癬。

若韓市府能以上述新面貌呈現，高雄市政府必然是處處亮點，讓企業投資者絡繹於途，人才陸續移居高雄，「北漂」終將成歷史名詞，「全台首富」也就近在咫尺了。

(中國時報)