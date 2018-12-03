貿易戰喘口氣之後

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中國時報
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在兩國元首出馬會談下，中美終於達成協議，美國在明年元旦後，不會再對大陸額外課徵其他關稅，而雙方的談判會持續下去。擔心貿易戰擴大者可以暫時安心，但也要警覺，這是一個不穩定的協議，而非可長治久安。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，趁兩人都參加在阿根廷舉辦的G20峰會之便，舉行一場「習川會」。由於這場會談被視為中美貿易戰是否能止戰還是持續擴大的關鍵，因此外界高度關注，甚至「配角變主角」，全球對習川會的關注遠遠高於對峰會本身的關注。

就目前訊息來看，會談結果不錯，至少美國承諾不再課額外關稅，代表貿易戰不再升級擴大；雙方也同意談判持續，相較先前談判中斷的情況，國際強權間，有談判、有接觸總是比不談、完全隔絕好。

不過，外界也必須警惕，根據過去的例子來看，中、美隨時可能再翻臉、貿易戰再起，因為川普是一個完全無法預測、反覆不定的人。談判一定是有取有予，大陸自恃已是大國，不可能對美國所有要求都接受，但川普有可能因提出的條件無法全部被接受就翻臉再打貿易戰，因此貿易戰只能說是暫時不擴大，未來發展要視談判情勢而定。

無論未來發展如何，經過這次「大國對撞」的貿易戰事件，中美關係其實已經永遠改變，再也不可能回到過去的密切。所有的政府與企業都必須注意到這個改變，該調整因應、規避風險的，就早點做吧！

(中國時報)

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