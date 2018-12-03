2018年12月03日 04:11 中國時報 王尚智

地方選戰輸贏定讞，但政治上緊迫硝煙的「三角戰局」卻才真正開始。這個依然詭譎的後續態勢，並沒有因為大選結束而有所消褪，恰好可以從選後至今各家電視政論節目的收視率，以及媒體新聞最廣受點擊的排名順序中看出。結果顯示了台灣民眾的關注度「三方分流」或「三方加乘」，藍綠陣營無論勝敗，沒有誰可以稍事喘息放鬆。

第1個最受關切的角度是「誰下台」？社會大眾緊盯蔡英文與民進黨的檢討修正，內閣人事汰換與施政方向是否能反映敗選背後的民意指責和不滿，果然除了中選會陳英鈐、北農吳音寧之外，農業、環保、交通三大部會的首長全都毫無懸念地下台換人。

第2個角度是「誰上任」？焦點顯然是「韓流續集在高雄」，瞄準了包括韓國瑜在內所有勝選的藍營縣市長的地方小內閣人事，究竟如何能夠快速體現「地方翻轉」的真實效益。當中尤其涉及「兩岸交流觀光」復甦刺激市場的機會，是否能有「繞中央、走地方」的發展最受期待。

第3個角度是「誰會選」？率先站穩話題中央的是柯文哲，綠營大敗後是否重新「綠白配」，讓蔡英文與柯文哲的互動極其吸睛，在此同時，國民黨吳敦義與朱立倫的動態低調且虛實曖昧，但這一切都直指2020大選的藍綠角逐者誰會在混沌局勢中浮出，還沒有清晰輪廓。

儘管備受矚目的3個角度各有競逐，但都讓人感受到一股「時間的壓力」。台灣社會大眾確實已經無法忍受執政傳統的「速度、節奏」，民進黨這次敗選嘗到苦果，但眼前國民黨在地方重獲政權，韓國瑜如何讓高雄基層經濟真正有感？盧秀燕如何讓台中空氣品質具體改善？侯友宜如何審批今後核廢料在新北市的儲存地點？所有這些原本被視為綠營當選也根本搞不定的事，藍營戰將們該如何才能在短期內做到？

特別是如今台灣的藍綠政黨競爭，堪稱重新回到某種「勢均力敵」的起跑線，然而現實上卻是豬羊換色，所謂的兩大黨並非藍綠，而是「討厭民進黨」與「不喜歡國民黨」分占鰲頭！所謂的「中間選民」不再是「沉默不表意見的族群」，反而是「厭藍、恨綠」兩大勢力的公約交集，並且左右延伸最終占了民眾族群的最大比例。

這使得今年大選投票行為的關鍵意向，不再是「支持誰」而是「討厭誰」，由此形成了某種「打破藍綠、厭恨組合、認同複雜」的民意族群結構。事實上這次選舉備受討論的「網路聲量」，確實影響了民意走向態勢，網路上多方鵲起的熱烈話題也幾乎都是「因為討厭誰，所以支持誰」的迴旋模式。

這次藍營大勝，公投議題在背後也牽涉不小。像是「因為討厭」同志婚姻平權，基層原本長期傾向民進黨的教會體系，這回組織動員將大批票源「所以支持」轉移給了反同的藍營參選人；「以核養綠」也以同樣模式分解了核能議題的傳統認知，林義雄再次現身彷彿路人甲，反核勢力大幅萎縮到難以想像。

這次「農林漁牧空前大幅轉向」，成為了綠營大敗的關鍵，顯示台灣民間基層真正「關注、在意、需求、期待」的方式與結構已經徹底改變，輸贏端看誰比誰更讓人憤恨討厭。傻傻支持政黨已成過去，因為每個人或多或少「厭藍、恨綠」！民進黨如今意圖修補極不容易，而在此同時國民黨至今還在慢條斯理呢。

(中國時報)