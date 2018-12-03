2018年12月03日 04:11 中國時報 杜紫宸

蔡英文總統說她願為九合一選舉敗選負責，要求賴清德留任行政院並改組內閣，賴院長第1波接受了選舉期間爭議較大的農務、交通、環保3位首長的辭職。一般預料，人民最貼身有感的經濟議題相關閣員，應該是第2波閣員更換的重點。然而，首長固然可以換，但最根本的思維突破仍待釐清，那就是台灣的經濟究竟該怎麼救？

過去2年半，受惠於國際經濟復甦的連動，台灣經濟成長率維持在2%～3%，但從政策作為表現來看，蔡政府的經濟施政成績單可以說是乏善可陳。未來面對中國大陸和美國矛盾所引發的企業風險上升，台灣經濟可能大幅下行。坦率地說，如果2019年經濟表現惡化，直接影響的將是民進黨的執政地位。

值此國際紛亂的非常時刻，台灣尤需戰略思維和舉措，我們不能再倚靠太平時期四平八穩的公務操作。台灣經濟需要翻轉，請政府考慮以下幾個戰略選項：

一、經濟發展與社服施政不同，重在強項之上建立強項，產業政策必須集中資源，切忌雨露均霑，更不應過度補貼弱勢產業，台灣需要以國際競爭速度加速奔跑，並用大企業帶領中小企業。

二、徹底改變落伍的國際貿易思維，經濟國際化競爭不再是貿易導向，更不在是否加入區域經貿組織，而是要大膽在研發、投資上做國際布局。以瑞士、以色列為例，兩國並未加入主要區域經貿組織，但其產業競爭力卻名列全球前茅。

三、把台灣建設成亞太優秀人才密集度最高的區域，不單靠完善本地大學與科研水平，更應開放大量技術移民（淨移入）、學生移民，把規模放大10倍，學習新加坡的成功經驗。

四、重啟兩岸ECFA談判，主動洽談貨貿2.0、服務貿易、投資保障、稅務資料交換等具體協議。如果兩岸經濟合作出現曙光，必可大幅提高民間投資意願，並吸引歐洲、日本等國的資源加碼。

五、充實國家財政收入，提高勞工退休給付，長期激活消費，誘導經濟成長動能。可行的健全財政方法很多，首先可考慮兩項：都市核心區國有土地的穩定釋出，以及適當提高營業稅，由現行的5%增加到6%，應該是溫和可被接受的作法。

台灣正走在世界競爭的稜線之上，如果沒有彈性與戰略，我們即將落入世界經濟體的後段班，令人憂心。

（作者為中華大學講座教授）

(中國時報)