國民黨需要的是大改革

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳冠安

九合一大選結束後，大敗的民進黨迅速進入權力重組，內鬥紛起，而大勝的國民黨亦無法逃脫權力重組的命運，隨著中常會改革的議題，浮現出黨內的波濤洶湧。

長期以來，國民黨中常會由於功能不彰，無法確實反映社會民意等因素，飽受各界批評。黨內不少人包括新北市長朱立倫，多主張讓有外部民意基礎的公職人員進入中常會，以「內造化」國民黨。而黨主席吳敦義也順應趨勢，承諾擴大中常會的參與機制，組發會便在《選後檢討報告》中建議，在全代會上修改黨章，將地方首長列為當然中常委，擁有正式提案與表決權，朝「內造化」邁進，可說是順應黨內改革的聲浪。

然而宏觀來說，國民黨過去諸多的弊端，包含內鬥叢生、不接地氣、與青年斷層，事實上都與黨內制度有直接關係，而不僅在於中常會的結構，因此要一勞永逸地解決三大弊病，就必須在明年的全代會上，針對現有黨內制度進行通盤式的制度革新，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳式的微調。因為從過去的經驗來看，這種微調甚至可能引發新的問題。

具體來說，目前國民黨有34席中常委，以決策效率來思考，已然人數過多，造成權力分散、議事困難，難以發揮功能，倘若再增加此次當選的15位地方首長，雖說能引入外部民意，然而在人數逼近50大關的情況下，將使得中常會議事功能更弱化，朝發言會議而非決策單位發展。

因此中常會的改革可能需要朝兩個面向擇一進行。其一，精簡人數，使中常委更具決策權，從而吸引更多公職人員進入；其二，可在中常會之上，增設人數較少的決策機關，減少改革阻力。無論選擇哪一方案，都必須要給立院黨團、地方首長或議長，擁有在最高或次高層級制度上的地位。

進一步來說，中常會的弊病歸根究柢來自於黨中央的制度設計。國民黨初始採中常會合議制，然而在蔣介石時透過設立總裁，轉為獨任制，隨後歷經蔣經國、李登輝和連戰，才以黨主席替代總裁的角色。不過與此同時，中常會卻未被裁撤，仍為名義上的最高權力機關，只是由於黨主席根據黨章綜理黨務，中常會在實質上被架空，成為功能不彰的主因。

從權力運作的角度來看，黨主席獨任制相較於合議制，自然更加有效率，能快速決策。但另一方面，獨任制卻也造成黨中央成為贏者全拿、輸者全輸的權鬥場域，致使內鬥不斷。尤其在民主化後，由於失去國家機器，黨主席也無法再透過外部權威來統御黨內了。

由此來看，要終結國民黨過去內鬥不斷的紛爭，以及為了重返執政須打造團結基礎，凝聚各方力量，就必須分享權力給未能挑戰大位者，因此未來必須透過制度革新，以合議制為主軸，加上配套措施，諸如黨主席任期縮短、中常委由中央委員選舉、中央委員分區選舉、地方黨部合議制等措施，或召開「黨是會議」等，為國民黨進行通盤改革，才能解決根本的問題。（作者為國家政策研究基金會助理研究員）

(中國時報)