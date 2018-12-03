2018年12月03日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

2019年投資展望

樂齡退休最大的關鍵，除了身體健康，最重要的是擁有「穩定」金流；摩根投信公布對全台民眾所做的「摩根退休快樂指數」調查顯示，退休之後，民眾期望整體資產投資，每年能帶來平均5.4％的報酬率，即使是沒有投資習慣的民眾，也期望投資繳出5％的年報酬成績，以支撐第二人生所需的資金活水。

分析師認為，台灣民眾對退休的概念，愈來愈接地氣了；根據金融機構調查發現，國人理想的退休資金約1400萬元，扣除3成資產作為手邊流動現金後，約1000萬元的投資，以年化報酬5％計算，等於一年可以帶來近50萬元的資金活水，退休後的基本生活不成問題。

理想退休資金 約1400萬

摩根投信執行董事劉玲君表示， 目前最知名的退休資金使用配置就是「4％法則」：退休本金做好通膨調整後仍持續投資，而在提取退休金時，嚴守退休後每年從總資產中提領4％的法則，以資產投資追求年報酬逾5％來看，等於投資收益大於提領金額，如此一來，不論退休後還有多長的時間，該筆退休儲蓄能達到用之不竭目的。

嚴守4％法則 用之不竭

面對陸美貿易戰，全球經濟成長率趨緩，加上英國脫歐、新興市場股匯市波動等風險，退休族明年要追求逾5％投資報酬率，確實是個挑戰；安聯投信產品首席蔡明潔表示，看準市場變動、掌握投資心法，才有機會追求最好表現，展望2019年，上半年較有機會，下半年有升息等雜音變數，投資態度宜審慎為「守」。

多重資產策略 最安穩

在資產配置上，蔡明潔建議，以平衡型基金為主，股票上半年有區間操作空間；下半年在聯準會升息接近尾聲下，建議逐步減碼股票、增加債券部位；若不想費心調整投資組合，劉玲君建議，多重資產策略相當適合退休族，是打造資金活水的方式。

(中國時報)