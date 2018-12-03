國人瘋減重 缺乏老化意識

台灣是亞太區最熱中減重的地方，受訪民眾高達79％都喊著「要減重」。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

AIA友邦人壽日前公布「2018年健康生活指數調查」發現，台灣是亞太區最熱中減重的國家，受訪民眾有高達79％都喊著「要減重」，與亞太區54％相比，遠遠高出25％，但耐人尋味的是，注重外表與體態的台灣人，對健康老化的意識，竟然居亞太之末。

根據最新「賀寶芙亞太區健康老化大調查」發現，85％、40歲以上的台灣人認為，「慢性病上身」才算老化，與其他國家民眾認知「長白頭髮」、「配老花眼鏡」的認知不同。

賀寶芙營養師林若君坦言，台灣人真的很在乎體態，但減重手段過於激烈，小心愈減愈肥，因為減重節食、身體長期處於飢餓狀態，會提出「備戰」警訊，當恢復正常飲食時，身體會快速囤積脂肪，簡單來說，體重容易造成溜溜球效應，反而肌肉流失、新陳代謝變差，得不償失。

要維持健康、控制體重，林若君認為，「飲食」、「運動」是最重要的兩大關鍵、且缺一不可。飲食方面，除蔬菜、水果均衡外，攝取足夠的優質蛋白很重要，以成年人來說，每日蛋白質建議攝取量為每公斤體重0.8-1.2公克，且蛋白質攝取應平均分配在三餐，但台灣人的早餐通常麵包、飯糰解決，蛋白質攝取量明顯不足，不妨加顆水煮蛋來補足。

健康的控制體重，林若君建議，晚餐澱粉攝取減半，體重得到控制後，增加運動量，並在大量運動後的半小時內，額外補充全脂牛奶、茶葉蛋等優質蛋白，達到增肌減脂的目標。

(中國時報)

當個慢活樂齡族

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