景氣多變 洋蔥穿搭投資術接招

2018年12月03日 04:11 中國時報 （本文作者為安聯環球投資全球投資策略首席杜納恩（Neil Dwane））

立冬剛過，天氣愈加難以捉摸，投資環境更是如此，全球經濟逐步邁向擴張階段成熟，但也正面臨逆風漸增的環境，不但時冷時熱，而且還不時有霧霾來襲，屢屢蹦出不確定因素，眼下根本讓人摸不清前景展望。

目前信用循環周期已從「溫和槓桿」進入「積極槓桿化」，若以天氣來比喻，陽光將更加猛烈，但降雨更難以捉摸；對照歷史經濟循環經驗顯示，目前美、英經濟擴張明顯領先歐元區、日本、俄羅斯和巴西等其他市場。

簡單來說，全球經濟表現仍正向，不過各區域經濟分化情況更加明顯，不同產業或個別企業的差異化也拉大，大漲大跌變成常態；讓市場詭譎多變的，還有複雜且難以預測的政治和貿易問題，成為拉扯市場的另兩股力量，左右市場氛圍，投資需費更多心思來發掘機會。

有鑑於此，在資產配置上，不妨參考「洋蔥穿搭」，即最內層應該以收益為主，第二層可選擇「破壞式創新」標的，第三層則可布局「亞洲成長潛力」，前瞻趨勢，主動出擊，讓未來2、3年投資可以全天候。

所謂的「洋蔥穿搭」，第1層是做好「保暖」；在長期利率水準偏低下，「尋找收益」依然是重要投資主軸，信用債仍有表現空間，其他如部分亞洲和新興市場債也有吸引力，以「多元」策略讓資產組合不至於「失溫」。

第2層可瞄準破壞式創新帶來的趨勢投資機會，例如大數據、AI人工智慧等；此外，5G投資已準備起飛，將是各國下一個經濟競爭戰場。

第3層則留意「亞洲成長潛力」；一是擁有40億消費者的新興亞洲隨著所得逐漸提高，未來消費成長動能強勁，而大陸一帶一路也可幫助區域投資成長和基礎建設投資，減少對全球的依賴。

目前海外掛牌的大陸企業市值占全球16％，已高於歐洲股市的10％，以及日本股市8％，但投資人配置大陸資產比重仍相對偏低；建議投資人可從「手上資金」及「風險偏好」兩個層面來考量。

面對2019年即將到來，投資人應把握繼續追求投資收益與尋找成長潛力的機會，在通膨漸增的環境下，保有財富購買力，並採取選擇性承受風險，主動管控風險和機會，守成為上，才是當前較佳策略。

(中國時報)