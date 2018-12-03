新光公主吳欣盈 幫員工存退休金

新光人壽與貝萊德投信合作推出變額年金險，圖為新壽副總吳欣盈（右）、貝萊德投信董事長李豪（中）及新壽副總林漢維（左）。（洪凱音攝）

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中國時報
／台北報導

為鼓勵員工及早規畫退休生活，新光人壽副總、新光金公主、新壽副總吳欣盈獨家與貝萊德投信合作，推出「新光人壽樂活贏家變額年金險」，領先業界先驅的是，她說服父親新光金董事長吳東進，給予新壽員工「專案補助」，只要員工願意月繳3300元至年金險帳戶，吳東進就會補助300元匯入個人薪資，等於年補助3600元，幫助員工樂享退休生活。

吳欣盈呼籲，存退休金愈早開始愈好，應該從年輕開始存，以目前出生的新生兒為例，有50％的比例會活逾百歲，如果不及早規畫，退休金一定不夠。

新光人壽為國內第一個「專案補助」員工年金險的企業，吳欣盈表示，父親二話不說就批准她的提議，吳東進希望拋磚引玉、引領企業加入，帶動國人提早存退休金的風氣。

新光人壽與貝萊德投信合作的變額年金險，從0至69歲都能投保，連結「貝萊德退休系列目標日期組合傘型基金」，亦即投資型保單；新壽員工私下表示，一定會參加公司推出的變額年金險，理由很簡單，以目前平均餘命80歲來算，退休至少要先準備20年的生活費，專案不僅能替自己存退休金，老闆補助約1成保費，等於當月現賺近10％的報酬率，哪有不加入的道理？

新光人壽1個星期前公布年金險「專案補助」方案，員工詢問度非常高，吳欣盈表示，初期希望新壽有3成員工投保，未來再擴及銀行、保全、瓦斯、醫院等關係企業的數萬名員工；吳欣盈認為，企業若能提供更多福利，對未來招募新員工很有幫助。

貝萊德投信董事長李豪觀察，台灣勞退自提比率非常低，他建議，民眾應該適度透過投資，善用理財工具來補足缺口。

(中國時報)

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