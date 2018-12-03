安迪病逝妻：哈尼謝謝你

安迪（前右）不幸病逝，往日與老婆阿娥、兒子林志融、女兒林吟蔚一家四口的和樂畫面只能成回憶。（取材自臉書）

友善列印
中國時報
報導

安迪（本名林富進）罹患食道癌三期，上月7日凌晨4點在家昏倒，呼吸一度中止，送醫後住進加護病房一直昏迷未醒。儘管他太太陳慧娥（阿娥）與TRASH樂團主唱兒子林志融及女兒林吟蔚不眠不休守在身邊，親友及各界也不斷為他集氣加油，不過安迪在與死神拔河25天後，仍於2日凌晨因插管引發感染，導致敗血症及肺積水而病逝三總，享年57歲。

阿娥昨晚強忍喪夫之痛，在臉書證實：「在今天早上，摯愛的先生，離開了我們。自從先生罹癌以來，從不喊苦、從不放棄，他為了我們一家人，奮戰到最後一刻。」她也對摯愛的安迪說：「哈尼：謝謝你，你辛苦了這一生的陪伴；謝謝你，對孩子們的付出。雖有萬分的不捨，但這就是人生必經的過程、必修的課題。」並說：「我們會勇敢、會堅強，秉持你的精神，撐起這個家。」

安迪8月初拍攝《戲說台灣》時，某天被魚刺刺到喉嚨，因此開刀取出，當時醫師建議他做胃鏡、大腸鏡檢查，但他因傷口未癒沒做，出院返家後不久，又因無法吞嚥老婆炒的三杯雞掛急診做胃鏡檢查，這才發現喉下有5公分惡性腫瘤，造成吞嚥困難。

懊惱菸酒過量

他擔心影響劇組拍攝，回劇組拍了一周，才就醫進行化療與電療。他罹癌後不想驚動親友，消息直到11月初才曝光。

他曾說，知道罹癌後一度不能接受，也懊惱過去菸酒使用太多，加上生活不正常才會罹癌。當時他剛在三總做完6次化療和33次電療，身高164.5公分的他，體重從75公斤掉了10多公斤，他更加激勵自己一定要戰勝病魔，好好解開上天給的題目。

林志融昨也發聲明：「每個男人心中都有一位超級英雄，而我的這位超級英雄就是我的父親安迪哥。」他說爸爸人生經歷大風大浪，仍與病魔奮戰到底，27年來沒有喪志過，「爸，你才是我的驕傲。」　擁有扎實演技

57歲的安迪曾以《鳥來伯與十三姨》透抽一角深植人心。他一生精彩，1989年，安迪在台視《天天開心》以特約演員身分出道，接著以諧星形象參演多部連續劇。1995年，安迪經歷大樓火災，受困5小時，從此怕火，並告訴女兒：「以後爸爸不要火葬。」2004年總統選舉前夕，處在事業高峰的安迪參演非常光碟《非常報導》，曾引發爭議。同年他又因涉毒接受勒戒，後來經歷好幾年的演藝事業低潮，擁有扎實好演技的他，近幾年好不容易再度被肯定，在《戲說台灣》及八點檔演出，可惜造化弄人，仍不敵病魔。

(中國時報)

木村拓哉揪玩家「好好操控我」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。