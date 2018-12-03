安迪病逝妻：哈尼謝謝你

2018年12月03日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

安迪（本名林富進）罹患食道癌三期，上月7日凌晨4點在家昏倒，呼吸一度中止，送醫後住進加護病房一直昏迷未醒。儘管他太太陳慧娥（阿娥）與TRASH樂團主唱兒子林志融及女兒林吟蔚不眠不休守在身邊，親友及各界也不斷為他集氣加油，不過安迪在與死神拔河25天後，仍於2日凌晨因插管引發感染，導致敗血症及肺積水而病逝三總，享年57歲。

阿娥昨晚強忍喪夫之痛，在臉書證實：「在今天早上，摯愛的先生，離開了我們。自從先生罹癌以來，從不喊苦、從不放棄，他為了我們一家人，奮戰到最後一刻。」她也對摯愛的安迪說：「哈尼：謝謝你，你辛苦了這一生的陪伴；謝謝你，對孩子們的付出。雖有萬分的不捨，但這就是人生必經的過程、必修的課題。」並說：「我們會勇敢、會堅強，秉持你的精神，撐起這個家。」

安迪8月初拍攝《戲說台灣》時，某天被魚刺刺到喉嚨，因此開刀取出，當時醫師建議他做胃鏡、大腸鏡檢查，但他因傷口未癒沒做，出院返家後不久，又因無法吞嚥老婆炒的三杯雞掛急診做胃鏡檢查，這才發現喉下有5公分惡性腫瘤，造成吞嚥困難。

懊惱菸酒過量

他擔心影響劇組拍攝，回劇組拍了一周，才就醫進行化療與電療。他罹癌後不想驚動親友，消息直到11月初才曝光。

他曾說，知道罹癌後一度不能接受，也懊惱過去菸酒使用太多，加上生活不正常才會罹癌。當時他剛在三總做完6次化療和33次電療，身高164.5公分的他，體重從75公斤掉了10多公斤，他更加激勵自己一定要戰勝病魔，好好解開上天給的題目。

林志融昨也發聲明：「每個男人心中都有一位超級英雄，而我的這位超級英雄就是我的父親安迪哥。」他說爸爸人生經歷大風大浪，仍與病魔奮戰到底，27年來沒有喪志過，「爸，你才是我的驕傲。」 擁有扎實演技

57歲的安迪曾以《鳥來伯與十三姨》透抽一角深植人心。他一生精彩，1989年，安迪在台視《天天開心》以特約演員身分出道，接著以諧星形象參演多部連續劇。1995年，安迪經歷大樓火災，受困5小時，從此怕火，並告訴女兒：「以後爸爸不要火葬。」2004年總統選舉前夕，處在事業高峰的安迪參演非常光碟《非常報導》，曾引發爭議。同年他又因涉毒接受勒戒，後來經歷好幾年的演藝事業低潮，擁有扎實好演技的他，近幾年好不容易再度被肯定，在《戲說台灣》及八點檔演出，可惜造化弄人，仍不敵病魔。

(中國時報)