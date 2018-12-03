老蕭助陣徐佳瑩搞笑下腰退場

徐佳瑩（左）昨如願邀老蕭擔任演唱會嘉賓。（粘耿豪攝）

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徐佳瑩昨不時與台下觀眾說笑。（粘耿豪攝）

徐佳瑩（Lala）「是日救星」演唱會2日第二場，歌王蕭敬騰（老蕭）驚喜助陣，兩人獻唱〈傲嬌〉與〈王妃〉組曲，嗨爆全場，曲終兩人搞笑抖肩、下腰搭升降舞台下台。兩人繼湖南衛視《我是歌手》後，相隔一年多再度同台演出，老蕭的經紀人Summer說：「其實Lala這次巡演第1場就找老蕭了，但兩人時間一直對不上。」直到她台北返場才總算對到老蕭空檔。

老蕭9月因打球背部拉傷至今未癒，近期連坐著也隱隱作痛，昨演出後受訪，問老蕭是否忍痛開唱，他自信滿滿地說：「剛那樣子好像去便利商店而己。」Summer透露老蕭的背、手、膝蓋都因打球，「舊傷沒好、新傷又來」，痛到坐立難安，「醫生交代他如果再不好好休息，一直看醫生也沒用，他最近背上都貼滿臭藥膏。」還透露老蕭因膝蓋受傷、走路姿勢不正確而導致長短腳，「要找時間喬一喬。」

老蕭昨登台活力十足，但其實他前一晚才因獅子合唱團團員阿矩離團，心情大受打擊；他2016年率力Q、鄒強及阿矩組成「獅子合唱團」，至今發行2張專輯，去年更參加湖南衛視《歌手2017》獲得季軍，正當歌迷殷殷期盼下張專輯推出，老蕭卻無預警在臉書宣布鼓手阿矩因家庭因素而離開，令人錯愕！

老蕭遺憾表示前晚鐵玫瑰搖滾音樂節是獅子合唱團「最後一次以這樣的編制演出」，透露阿矩約莫半年前提出退團想法，「阿矩是獨子，爸爸身體不好，家中經營鐵工廠事業，要阿矩去接不然就得收掉。」Summer表示新團員已全到位，包括新鼓手及Bass手，預計明年暑假以全新陣容推出作品。

(中國時報)

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