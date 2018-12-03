佼佼專輯完工 淚謝五月天

2018年12月03日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

阿信（左）與怪獸為黃子佼新專輯送暖。（資料照片）

黃子佼（佼佼）26日將推出新專輯，未料11月29日突傳專輯中的〈妳像風〉因版權問題無法收錄，讓他缺了一首歌，而崩潰大哭。事發16小時，五月天阿信主動私訊表示願幫他寫歌，讓他再度感動落淚。佼佼1日花2個半小時完成錄製，聊起新歌，他昨澄清該曲並非阿信創作，而是五月天團員怪獸打造。

為了協助佼佼快速完成新歌，五月天團隊不惜加班，佼佼感動說：「我真的無比抱歉，大家還要熬夜，最妙的是，後來才發現原來這個曲是怪獸寫的！」他表示，整個合作過程都是阿信主動跟他聯絡，雪中送炭，「我猜他們可能開了內部小組會議、大家集思廣益，其實他們給了我兩首，最後我選到的是怪獸的曲，感謝怪獸割愛，因為這首可能是他們自己的歌或將來要用的歌。」

沒想退出主持界

佼佼前晚參與「愛之日常」音樂會，與黃韻玲、萬芳、郭蘅祈、馬毓芬同台獻唱，他以80、90年代情歌為主題，一口氣演唱陳淑樺、楊林及伊能靜的經典歌曲。隔天一早佼佼發文表示，音樂會結束後「更不想主持了」，嚇壞粉絲；對此，他笑喊自己是半開玩笑的：「主持是我的本業，只是在另外一個世界得到能量，覺得這個初衷（指音樂）還是很迷人的，被舞台吸引的激動到現在還是很難忘。」

(中國時報)