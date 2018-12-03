吳尊露口風飛輪海合體有望

2018年12月03日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

飛輪海曾紅極一時，左起為辰亦儒、炎亞綸、汪東城及吳尊。

吳尊2日擔任汶萊皇家航空形象大使，他與老婆及一對兒女定居於汶萊，被問及「飛輪海」前團員炎亞綸被爆料劈腿3男風波，他表示有傳簡訊給炎亞綸，兩人仍有聯繫，「他（炎亞綸）很OK，他也有在發片、專注在自己的工作上，剛好他現在不在台北，沒有碰面。」

對於網路盛傳林宥嘉的〈浪費〉是寫給炎亞綸、汪東城的曖昧之情？吳尊笑說：「沒有吧，這是大家多想，你們去問林宥嘉，肯定不是寫給他們的。」

不過問團員私事

他提到過去飛輪海團員都不是愛八卦型，彼此不會過問太多私生活，「像我之前有老婆，他們也不會來問我是不是有老婆、女友、小孩的事。」而至今仍有許多粉絲期待飛輪海合體亮相？他說：「有可能，現在大家關係也愈來愈好，我昨天還有跟辰亦儒碰面，假如大家都想做這件事是一定有機會的。」

來台2天行程滿

而吳尊表示自己20幾年來都長期難以入眠，每天僅睡6小時，搭飛機時也無法入睡，會準備電腦、書來打發時間，笑說：「我就每天都精神很好，不會覺得累。」

他這次來台2天的行程滿檔，預計有4場活動、3個朋友聚會，昨也到自己與吳建豪合資貝肯庄烘焙坊站台擔任1日店長推廣公益。

(中國時報)