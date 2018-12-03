合作《大腦君》Lulu阿達裝不熟

2018年12月03日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

Lulu（左）挑大梁主持《燃燒吧！大腦君》，阿達負責街頭實測。（資料照片）

Lulu接下中天新益智綜藝《燃燒吧！大腦君》主持，男友阿達一肩扛起街頭實驗VCR部分，「男主外、女主內」的組合，被問及與阿達會私下討論節目的主持內容及方向嗎？她表示：「我們主持基本上就是你走你的陽關道，我走我的獨木橋，當作互不認識啦！」

Lulu認為若私底下就討論完會少了驚喜感，她也肯定男友阿達的主持功力，大讚他很會主持、邏輯清晰，很期待在棚內看到阿達爆笑精彩的外景VCR。

坦言壓力大

27歲的Lulu最近主持量暴增，新節目接連開，從網路到電視幾乎每天都可以看到她的身影，成為主持量最多的女藝人。6年前自《大學生了沒》嶄露頭角，多年後再次回到當年錄影的攝影棚，從一個青澀懵懂、涉世未深的大學生，搖身一變成當紅主持人，坦言壓力很大但也很開心，有種衣錦還鄉、光榮返家的感覺。

Lulu多年前曾經參加由胡瓜、Janet主持的益智節目《金頭腦》，當時太緊張選錯答案慘遭淘汰，為了雪恥，這次她不當來賓猜題，直接接下《燃燒吧！大腦君》主持，就是為了在大家面前展現自己聰明機智的一面。她也說，自己從小就很會考試，對於猜題很有把握，加上多年主持經驗，這回絕對有信心扳回顏面。節目16日晚間9點首播。

(中國時報)