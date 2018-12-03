新光新板傑仕堡 打造健康銀髮宅

2018年12月03日 04:11 中國時報 魏怡嘉 報導

專為銀髮族設計的新光新板傑仕堡，成為本次展出的最大亮點。

行動超音波儀可蒐集病人的身體狀況，民眾詢問度高。

為期4天的台灣醫療科技展2日圓滿閉幕，新光醫院展區連日來人潮不斷，均將目光聚焦在「居住新未來」的健康銀髮宅─新光新板傑仕堡，其結合醫療、住宿及旅館，並設有健身房、韻律教室、水療池等多種舒適、便利的公共設施，不但讓入住者有更多選擇，對高齡或行動不便者也量身打造無障礙環境，成為此次展出的最大亮點。

新光人壽不動產業務課襄理徐炳貴表示，新光新板傑仕堡交通便捷，基地分為3區塊，規畫用途包括醫療診所大樓、本棟新型態出租住宅及旅館大樓，土地面積共3120坪，為雙北市近年來大型多功能的開發案。

在本棟出租住宅大樓中，貼心規畫許多健康生活設施，例如3樓設有健康樂活俱樂部，可提供室內溫水游泳池、健身房及水療池。近年國人對空氣品質相當重視，新光新板傑仕堡室內除提供基本空調系統之外，亦增設引入新鮮空氣的設備，並增列先進濾網可過濾PM2.5細懸浮微粒並防止硫化物對人體的傷害，讓住戶住得安心、健康。

透過手機APP遙控

另在管理方面，其採用飯店式的管理，同時亦配備智慧型聲控及手機APP房控系統，居住人在家可直接利用聲控，控制家中的各項燈光、窗簾、電話及電視的使用，亦可透過APP的遙控，在回到家之前先啟動空調，一回到家就有舒適的冷暖氣環境。近日將開放部分實品屋參觀，預計明年5月開放試住。

此外，行動超音波儀（Philips Lumify）亦為此次醫療科技展民眾關注的一大重點。新光醫院副院長洪子仁表示，行動超音波儀會連接探頭與平板電腦，掃瞄後的影像會傳到平板電腦供醫師做初步判讀，以前超音波很大，現在卻可以帶著走，民眾可以體驗到跨時代的改變，尤其救護車如果有行動超音波，就可以把訊息即時傳給醫院急診室，在急診這樣分秒必爭的環境中，行動超音波儀可以有很大的幫忙；另居家醫療如果有行動超音波儀，醫師到訪視時，也能很方便地透過超音波診斷病人的身體狀況。

(中國時報)