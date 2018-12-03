智慧床墊APP監控病患起居

2018年12月03日 04:11 中國時報 魏怡嘉 報導

國內老年人口比率已達14％，隨著台灣正式邁入高齡化社會，新光醫院此次在台灣醫療科技展所展出的神奇家用洗頭機、智慧床墊監測系統及人型輪廓離床偵測系統等與長照有關的新研發產品，在展出期間，無論民眾或是照顧機構，均有相當高的詢問度，凸顯出國內長照市場的殷切需求。

新光保全公司技術研發中心協理鄭澤芳表示，本次現場最受矚目，是來自日本的神奇家用洗頭機，其專用的沖水頭以伸縮軟管連接至水箱，而排水箱則連接至家庭用吸塵器吸引水流，能讓手術病患、行動不便者、長期臥床長輩或暫時無處洗頭的民眾，甚至是坐月子的產婦，不需要出門，就可以或坐或躺，由機器完成細緻的洗髮清潔。

最令人感到驚奇的是，這款洗頭機擁有特殊設計的沖洗頭，利用吸塵器強大的吸力，在洗頭的同時做到滴水不漏，不僅如此，換上海綿刷頭，還可用於洗澡上，不僅可讓受照顧者感受清爽舒適的生活科技，也可減輕照顧者的勞力負擔。

而伴隨高齡而來無可逃避的，就是失智人口的增加。根據統計，台灣約有27萬失智人口，每年以1萬人的速度增加，患者走失是照顧家屬最擔心也是最常發生的事，使用人型輪廓離床偵測系統，一旦病患離開床，與其連線的手機APP即會立即顯示，提醒照顧家屬病患正準備下床離開，家屬即可馬上趕往處置，降低失智症患的走失率。

而智慧床墊監測系統則多為照護機構所青睞，鄭澤芳指出，智慧床墊利用3D立體空間來守護被照顧者，可正確區分被照顧者起床、出界及離床的動作，並及時發出通知，而照護站可透過連線的螢幕或是APP來判斷被照顧者的狀況，降低照顧人員的人力負擔，此外，亦可完整記錄被照顧者的動作影像，以供隨時查閱相關資料，是照護人員最佳的照顧幫手。

(中國時報)