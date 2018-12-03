23歲吳念軒見小虎爺想生子

鄭人碩（左起）、陳少卉和吳念軒一起吃老虎豆沙包並繪製虎爺飾品，求票房破億。（徐桐炘攝）

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中國時報
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鄭人碩（左）餵吳念軒喝紅豆湯。（徐桐炘攝）

《人面魚 紅衣小女孩外傳》預計周末票房破台幣5000萬，主演鄭人碩2日帶著片中兒子「林俊凱」陳少卉，與《紅衣小女孩2》吳念軒現身台北市立動物園，3位系列電影中「虎爺」齊聚。

吳念軒因檔期無法參演該片彩蛋，讓他直呼遺憾，但仍以報恩心態力挺到底，趁大陸拍戲空檔回台幫忙宣傳，而他和另2位虎爺首次見面就無陌生感，一路貼心和小虎爺陳少卉玩耍聊天還幫他搧風，被問是否想生孩子了，他坦言：「會啊！」

吳念軒昨感謝因虎爺被眾人認識，提到在大陸拍古裝戲如廁不便，經常得跑到荒郊野外，害怕時就想著虎爺，「感覺虎爺在保佑我！」他身為家中老么，一直希望有弟、妹，昨瞬間和陳少卉打成一片，更自曝想生子，被逼問難道23歲就有成家計畫，他嚇的支吾其詞，表示至少經濟、工作穩定才考慮，鄭人碩看出他的緊張，立刻幫忙轉移話題解圍，吳在旁趕緊說：「謝謝爸爸！」

鄭人碩和吳念軒雖未同台演出，在系列電影中其實是「父子關係」，鄭認為吳飾演的虎爺很迷人，還稱吳為「虎爺學長」，但鄭也帶著自信笑說：「你爸沒讓你漏氣吧！」

鄭吳互動飄基味

昨2人互動意外「很有愛」，除了一起祈求票房破億，帶著7歲陳少卉逛動物園、畫虎爺，鄭還餵吳喝紅豆湯，吳則表現出一臉陶醉，畫面意外變成「多元成家」，男男搭配絲毫無違和感。該片全台上映中。

(中國時報)

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