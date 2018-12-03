時尚是穿起來舒服 莫莉推薦穿搭

2018年12月03日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

韓國女團Girl's Day成員Yura大方秀美腿，展現時尚穿搭魅力 。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH真皮交叉帶高跟鞋，2390元。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH綠色鍊條托特包，2590元。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH珠飾眼睛斜背包，1890元。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH方跟圓頭白靴，2290元。（CHARLES & KEITH提供）

CHARLES & KEITH流蘇裝飾高跟涼鞋，1990元。（CHARLES & KEITH提供）

時尚潮牌CHARLES & KEITH繼9月在香港沙田新城市廣場開設首間專賣店後，10月在中環皇后大道中百佳大廈開設了第2間專賣店，在香港這個亞洲標誌性的購物天堂展現品牌企圖心，為了歡慶正式開幕，品牌找來群星演繹CHARLES & KEITH穿搭，本報也專訪時尚代表莫莉。

莫莉從機場穿搭就開始展現對CHARLES & KEITH的喜愛，她穿上超好走又百搭的短跟白靴，踏上香港，前往派對現場則換上她最愛的串珠流蘇鞋、大眼睛包包，以紅、黑色彩稱霸全場。

風格不同 都能駕馭

她觀察，CHARLES & KEITH在每個地區、國家上架的商品都會有些不同，像是獨角獸光透明包包就是香港獨有，她更大力推薦，「CHARLES & KEITH是任何風格的女生都可以在這裡找到屬於自己的東西，高質感的商品，最親切的價格，我真的覺得是CP值很高的品牌。」她更為自己的本次活動穿搭命名為「東方必Buy」系列。

現場的大型衣櫉展示了CHARLES & KEITH最新2018冬季節日系列，獨特的靴子、時尚包包到充滿節日色彩的各款配飾，全都令在場嘉賓目不睱給。

女星陳凱琳一身個性打扮搭CHARLES & KEITH配飾，分享懷孕心情。韓國女團Girl's Day成員Yura則是大方展露修長美腿，並談及相隔2年再次訪港的心情。其他出席的嘉賓袁澧林、談善言和林愷鈴則對品牌的節日系列愛不釋手。

CHARLES & KEITH台灣分公司總經理黃維芬表示，品牌業績持續成長，目前在台共有4家店，包括微風廣場、台北101、板橋大遠百、台中大遠百，未來除了持續引進消費者喜愛的款式外，也希望可以讓更多消費者認識「CHARLES & KEITH」。

(中國時報)