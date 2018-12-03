耶誕潮妝 寶兒偷學撇步

2018年12月03日 04:11 中國時報 吳娮翎 （彩妝產品3INA、資深彩妝師林泉安、髮型師Marvin、服裝miu miu） 報導（彩妝產品3INA、資深彩妝師林泉安、髮型師Marvin、服裝miu miu）

3INA創繹雙色眼影#604，550元。（3INA提供）

3INA豐俏嘟脣筆#112，390元。（3INA提供）

Popu Lady成員寶兒畫上紅脣搭配miu miu休閒上衣，展現氣勢。（JOJ PHOTO攝）

3INA超印色染脣釉#511，430元。（3INA提供）

3INA高發色眼影底霜10ml，430元。（3INA提供）

派對包款推薦miu miu水晶流蘇腰包，5萬8500元。（miu miu提供）

派對包款推薦miu miu天鵝絨水晶寶石扣環手拿鍊帶包，4萬3000元。（miu miu提供）

3INA璀璨派對眼影霜#901藍調搖滾，550元，耶誕限量。（3INA提供）

女子偶像團體Popu Lady成員寶兒拍攝耶誕彩妝專題，畫上西班牙潮流彩妝3INA展現新世代活力，向來就喜歡搜集脣彩的寶兒，頻頻追問該牌資深彩妝師林泉安彩妝色號與質地，並且觀察彩妝師上妝的方式，直說下次有機會也要自己試試看。

眼脣亮點Bling Bling

這次深獲寶兒青睞的妝容，來自3INA資深彩妝師林泉安的巧思，他特別以Bling Bling為耶誕主題，在眼妝、脣妝都添加亮片元素，3INA的亮澤自然顯色度高，不論是出席派對，或是姊妹下午茶，妝容都能成為焦點。

彩妝品牌「3INA」，其實首位字母3其實是M的翻轉，正確發音是MINA，這是因為品牌創辦人想要打破疆界，玩出彩妝新意，也在9月登台後就狂銷熱賣，成為新一代潮流妝品代表。平常較少機會挑戰主題性妝容，寶兒說，感覺讓自己看起來很不一樣，並且分享自己彩妝包必備產品是睫毛膏與口紅，但最近天氣變冷空氣比較乾，所以必備護脣膏放在包包內。

寶兒目前專心在音樂工作，透露最近正錄音籌備明年個人EP，歌曲風格及造型會讓大家耳目一新，她坦言，「未來還是希望有機會可以與團員們一起合拍戲劇作品。」

(中國時報)