百貨快閃甜點 緊抓送禮旺季

2018年12月03日 04:11 中國時報 吳奕萱 、 郭家崴 報導

新光三越信義A8「金錦町」貴妃，玉荷包製成的慕斯蛋糕包裹茉莉花茶凍，每個240元。（金錦町提供）

Lady M 5日起獨家快閃進板橋大遠百，焦糖海鹽千層蛋糕，限量販售，單片280元，9吋2800元。（板橋大遠百提供）

Blue Bottle Cold Brew Coffee 8oz藍瓶罐裝冷萃有機咖啡。（微風提供）

Claska Peugeot Holiday Mug節日限定馬克杯。（微風提供）

Blue Bottle Pour Over Coffee Dripper藍瓶濾杯。（微風提供）

新光三越信義A8「金錦町」小胭脂，草莓慕斯蛋糕為主體，每個200元。（金錦町提供）

美國文青咖啡、精品蛋糕和日系視覺系甜點趁本月起至春節期間是節慶送禮旺季，紛紛搶進百貨。有咖啡界「Apple」之稱的美國精品咖啡Blue Bottle Coffee藍瓶咖啡，明年1月至7月進駐微風南山開期間限定的「禮品概念店」，店內尚無現沖咖啡，而是主打北加州廠獨製的有機罐裝冷咖啡，也是品牌的全球首家禮品概念店。

Blue Bottle也進駐首爾

除供應罐裝咖啡，還有多樣沖泡咖啡器具及周邊商品，例如Blue Bottle Coffee Dripper（藍瓶濾杯）、特別版限量商品「假日馬克杯」等。微風表示，禮品店雖未能提供咖啡沖泡饗宴，但21坪的店內完整呈現品牌價值及設計風格，也是時尚的聚會場所。Blue Bottle以精湛的咖啡調製工藝聞名，目前全球分店逾50家，範圍涵蓋美國加州、紐約、華盛頓、邁阿密與日本東京。除台北外，明年也將進駐韓國首爾。

板橋大遠百趁新北市歡樂耶誕城每年吸引500萬人次到訪新板特區，5日起至明年1月6日有頂級精品甜點Lady M限時快閃，推出獨家限定口味「焦糖海鹽千層蛋糕」限量販售，開幕首日不限金額消費，加碼送1片「經典原味千層蛋糕」，限量20名。

台灣自創的日系文青風格全新品牌「金錦町」，以金箔甜點為名，今年中秋節首度在網路販售金箔蜂蜜蛋糕和鳳梨酥，11月起在新光三越信義新天地A8開首家實體店鋪，預計明年在金華街開旗艦店。主打招牌的幾何慕斯蛋糕，像是視覺系甜點「小胭脂」、「貴妃」，「琉璃」琥珀糖則像是可以吃的寶石。

(中國時報)