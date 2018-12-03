美廉社葡萄酒下殺7.9折

美廉社「節慶狂歡」推薦限定販售的「西班牙唐．奧樂利亞格納希紅葡萄酒」750ml，原價279元、特價259元（左起）、新品「西班牙柯達波堡之心紅葡萄酒」750ml，原價429元、特價389元；大美折扣超市烤火雞套餐價格店洽。（郭家崴攝）

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中國時報
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美廉社「閨蜜之夜」推薦「法國隆河丘AOP胡米菲合巴酒莊紅葡萄酒」750ml（左起），原價329元、特價289元；心樸果乾-鳳梨、芭樂、草莓，每包39元。（郭家崴攝）

因應耶誕節和跨年送禮與聚餐，美廉社31日前「酒食美好」葡萄酒季，精選法、西、義等25支進口酒款最低7.9折，每瓶200至300多元優惠價格親民，符合「現代化的柑仔店」定位，打造「巷口酒窖」。

知名酒評人賴偉 沋tto表示，葡萄酒適合搭配堅果、臘腸、起司和鹹、酸味，隨手可得的零食如洋芋片、果乾、肉乾、小魚豆干等也是良伴，符合庶民享受訴求，「零食會降低酒的酸澀度，烘托優點、抹掉缺點」，過去他認為搭甜味很雷，意外發現搭配美廉社自有的心樸草莓果乾和義美巧克力泡芙超合拍。

這次，他依照聚會主題推薦酒款，「法國隆河丘AOP胡米菲合巴酒莊紅葡萄酒」開瓶後3、4小時風味多變化，果味鮮明帶苦感、尾韻還帶點茶香，適合聊不完的「閨蜜之夜」；年銷量4.5萬瓶的「西班牙亞曼薩城堡精選紅葡萄酒」帶有黑醋栗與野莓果香，適合「禮節送禮」；果香飽滿濃郁、限店販售的「西班牙唐．奧樂利亞格納希紅葡萄酒」，與具有層次口感、目前389元優惠價最高的新品「西班牙柯達波堡之心紅葡萄酒」都適合「節慶狂歡」。

飲酒過量有礙健康

(中國時報)

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