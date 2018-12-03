PEUGEOT 3008兄弟較勁 兩隻獅子 你選哪一台

國內車市中，PEUGEOT 3008算是少見的多樣化車系，車身前後隱藏著獅子特徵，例如頭燈造型有如一對牙齒，尾燈像是獅爪，車側鈑件有如力量強大的肌肉。本報曾於去年12月試駕PEUGEOT 3008 GT Grip Control，當時對其特有的法式風情印象深刻，尤其內建香氛裝置，可依車主心情選擇車室氣味。今年則有機會接觸到PEUGEOT 3008 1.2及手排款PEUGEOT 3008 1.6，這兩隻獅子雖然擁有相同血緣，但個性卻是大不相同。
1.2自排 油耗量小
3008 1.2自排款的動力心臟，雖是排氣量較小的1.2L 3缸渦輪引擎，130hp／230Nm扭力表現不輸一般2.0L汽油引擎，平均油耗可達18.18km／L，更大優勢是牌照稅僅4320元，加上4320元燃料稅，每年稅金8640元。
實際駕馭3008 1.2自排款，我們途經高速公路並進入苗栗的山區，小徑方向盤的手感特別好，在山路上的轉向駕馭特別靈活，甚至可以精準形容，引擎也能稱職提供足夠的動力，搭配6速手自排變速箱，讓駕駛者可輕易地驅策著4.5m的車身，對於喜愛駕馭樂趣的消費者，是CP值不錯的選擇。
1.6手排 輕鬆上路
今年夏季接近尾聲，有機會試駕PEUGEOT 3008 1.6手排款前往石門取景，對多年未開手排車的我來說，其實有些擔心已生疏的手感，但坐上駕駛座後，立刻被它的排檔桿吸引，特別合手的球型桿頭，上面以皮革包覆，並壓印有檔位圖形，加上離合器踏板的深度合宜，很短的時間就抓回手感。
PEUGEOT 3008 1.6手排款配置1.6L柴油引擎、120hp／300Nm最大動力，搭配6速手排變速箱，充沛的扭力在起步時非常輕鬆，實際開上路，在多彎的山路上，受惠於變速箱檔位齒比，大概維持在3檔就可應付多數路況，高速公路上還可使用定／限速功能，這時就比較像在開自排車，整體而言，3008 1.6手排款是輕盈靈活的。
(中國時報)