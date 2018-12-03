PEUGEOT 3008兄弟較勁 兩隻獅子 你選哪一台

2018年12月03日 04:11 中國時報 陳大任 報導

2. 多功能方向盤承續小徑設計。（陳大任攝）

3. 排檔桿前方有駕馭模式旋鈕。（陳大任攝）

4. 排檔頭覆皮上印有檔位指示。（陳大任攝）

5. 中央扶手雙層置物容量超大。（陳大任攝）

6. 儀表控台以駕駛人為中心。（陳大任攝）

7. 排檔座前方為無線充電板。（陳大任攝）

8. 車室內可依喜好選擇彩光。（陳大任攝）

9. 駕駛座配有腿部支撐功能。（杜宜諳攝）

10. 後座頭部、腿部空間寬敞。（陳大任攝）

11. 行李廂空間520L至1480L。（杜宜諳攝）

12. PEUGEOT 3008 1.2自排款售價136萬元。（杜宜諳攝）

試車報告PEUGEOT 3008GT Grip Control

國內車市中，PEUGEOT 3008算是少見的多樣化車系，車身前後隱藏著獅子特徵，例如頭燈造型有如一對牙齒，尾燈像是獅爪，車側鈑件有如力量強大的肌肉。本報曾於去年12月試駕PEUGEOT 3008 GT Grip Control，當時對其特有的法式風情印象深刻，尤其內建香氛裝置，可依車主心情選擇車室氣味。今年則有機會接觸到PEUGEOT 3008 1.2及手排款PEUGEOT 3008 1.6，這兩隻獅子雖然擁有相同血緣，但個性卻是大不相同。

1.2自排 油耗量小

3008 1.2自排款的動力心臟，雖是排氣量較小的1.2L 3缸渦輪引擎，130hp／230Nm扭力表現不輸一般2.0L汽油引擎，平均油耗可達18.18km／L，更大優勢是牌照稅僅4320元，加上4320元燃料稅，每年稅金8640元。

實際駕馭3008 1.2自排款，我們途經高速公路並進入苗栗的山區，小徑方向盤的手感特別好，在山路上的轉向駕馭特別靈活，甚至可以精準形容，引擎也能稱職提供足夠的動力，搭配6速手自排變速箱，讓駕駛者可輕易地驅策著4.5m的車身，對於喜愛駕馭樂趣的消費者，是CP值不錯的選擇。

1.6手排 輕鬆上路

今年夏季接近尾聲，有機會試駕PEUGEOT 3008 1.6手排款前往石門取景，對多年未開手排車的我來說，其實有些擔心已生疏的手感，但坐上駕駛座後，立刻被它的排檔桿吸引，特別合手的球型桿頭，上面以皮革包覆，並壓印有檔位圖形，加上離合器踏板的深度合宜，很短的時間就抓回手感。

PEUGEOT 3008 1.6手排款配置1.6L柴油引擎、120hp／300Nm最大動力，搭配6速手排變速箱，充沛的扭力在起步時非常輕鬆，實際開上路，在多彎的山路上，受惠於變速箱檔位齒比，大概維持在3檔就可應付多數路況，高速公路上還可使用定／限速功能，這時就比較像在開自排車，整體而言，3008 1.6手排款是輕盈靈活的。

(中國時報)