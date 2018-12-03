KIA Stinger 3.3 GT AWD 輕踏油門 動力源源不絕

KIA Stinger擁有GT車型特有的豪華優雅及充沛動力，可供車主盡情驅策，Stinger 3.3 GT AWD（如圖），售價219.9萬元，另有Stinger 2.0 GT-Line，售價169.9萬元。（陳大任攝）

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中國時報
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1. 平底式多功能跑車方向盤，下方有GT字樣。（陳大任攝）
2. 3孔空調出風口很有特色，排檔桿造型特別。（陳大任攝）
3. 駕馭模式旋轉切換，座椅通風、方向盤加熱。（陳大任攝）

一個品牌要展現實力，最直接的就是推出強悍的產品，KIA總代理台灣森那美起亞近日引進Stinger 3.3 GT AWD，首批限量10台即被識貨車迷搶購一空，我們有機會嚐鮮，體驗KIA首款GT跑車的魅力。

GT是Grand Turismo的縮寫，直譯「偉大的旅行」，這類車有雙座、4座，後驅、四驅，早年用來歸類可長途旅行的汽車，豪華、性能和舒適是基本要素，後來還發展出賽事，時至今日，GT已成汽車品牌彰顯造車工藝的象徵。

KIA Stinger 3.3 GT AWD搭載3.3L雙渦輪增壓引擎搭配8速手自排變速系統，具備370hp／52kgm的最大動力，0-100km／h加速僅需4.9秒，業者日前更在大鵬灣以BMW 640i GC同場較勁，凸顯出KIA面對歐系豪華品牌仍保有從容與自信。

坐進Stinger 3.3 GT AWD，座椅包覆性佳，方向盤握感好，輕踏油門就有源源不絕的動力，前225／40 R19、後225／35 R19大輪胎提供清晰的路感及絕佳抓地力，再加上多達15支喇叭的harman kardon音響，你只會想趕快出發去跑跑。

(中國時報)

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