直到最後，她都在創作的路途上

2018年12月03日 04:11 中國時報 葉美瑤（新經典文化總編輯）

她已經非常虛弱了，但她想要寫的，還有好多好多。

「書名就叫《有型的豬小姐》。」她翻找出手機螢幕上打扮時髦的布偶角色Miss Piggy解釋書名由來。她說，有個藝術家朋友某天忽然北上，她以為對方是為了畫廊博覽會而來，朋友卻笑說：「沒，我怎麼會去。豬去逛市場，不是個好主意。」

豬不上市場，藝術家不進畫廊博覽會，李維菁問自己：那麼作家究竟立足何處？

因為熱愛文學，在報業平台有很好發展的時刻，決然辭去工作，開始一篇一篇地寫。沒有冠冕堂皇的文壇背景，她寫自己相信的、創造屬於她這一代女性的文字，站出去就要有自己的樣子，她總是說：「要很有型，要有自己的風格」。

八年前，她筆下的許涼涼駐進無數讀者的心；之後，女孩們對她寫的「帶我出門，用老派的方式約我」朗朗上口，她被忽然襲來的陌生掌聲與眼淚打動，更珍惜創作。捨棄工作後，沒有穩定收入，多數時候就在自己的小空間與內在的創作欲搏鬥。二○一五年，推出長篇小說《生活是甜蜜》，透過徐錦文訴說她對藝術懷抱的憧憬：「藝術是人類試圖與上天溝通的嘗試，是曠野中、暗夜街道上，無處可去孤魂野鬼共同的歸依。是自由的國度，被溫柔海洋包覆的地球，裡頭住著平等的子民。」實然，並非如她所想，她心碎於那裡終究是富人與無賴的領地。「只有創造者有機會永垂不朽。」創作者不該對物質鞠躬哈腰，不該上市場，癡心創作的她，要把自己活成有型的豬小姐。

今年六月，知道時間可能不多，她決心要出一本文集。九月初，她在與病痛搏鬥的過程中交出一疊這些年通過自我省視，自認合格美麗的作品，一篇篇挑選改寫，她發現自己有氣力的時間漸少，只能悄聲求著上天：讓我寫。就這樣跟自己的時間拔河──跟我們說今年一定要出版！

接著我們抓緊時間翻尋所有文章，一篇篇挑選分類，透過電郵簡訊讓她確認，「這篇要收」，「那篇我也喜歡」，從一開始的熱烈討論，到斷續簡短的回應，她的信息越來越短，對作品如何成形的意志卻越來越強。十一月初，與她相約確認要多寫篇序文。交稿日前夕，她答應我們「明天沒問題」，貼了一個可愛熊貓貼圖，但明天等來的是空白……十一月十三日凌晨，她未讀未回，從此告別。

這是一次前所未有的出版經驗，作者參與了內文編選、書名、書封至宣傳規劃，留下文字與想法，卻沒能等到這書印刷成冊的那一刻。作為她的編輯出版者，我們在哀傷之餘，只能堅持為她完成，讓她的讀者知道：直到最後她都是在創作的路途上。

感謝維菁女士的家人與好友們，成書最後這一段路，靠著他們的愛，我們一起完成。「是中場感言，是創作宣言，也是愛的回顧。」書中維菁寫下這段文字。在本書六十二篇文章裡，讀者們將會看到這個珍愛創作的女孩，透過書寫給了自己能凝望的天空。在那裡，她不被世間的痛啃蝕；在那裡，她將迷人地淺笑，擺動著衣裙，拉著愛她的讀者們溫柔訴說；在那裡，她永遠會是「有型的豬小姐」。

(中國時報)