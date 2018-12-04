不分藍綠 無色覺醒 我們追求過好日子－綠委大反撲 反對核廠延役 南北掀核電戰

2018年12月04日 01:13 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

綠委開始對「以核養綠」公投反撲！面對賴揆及經濟部同意重新盤點能源政策，並釋出核三、乃至核二延役考量，但民進黨立委昨天在立院開始開炮，認為公投案沒說要讓核電廠延役，要求經濟部不要先「棄甲投降」，另核能電廠延役議題，也意外引爆「南北核電戰爭」，「以核養綠」公投雖過關，但仍未終止供電之亂。

施壓反公投 供電之亂未終止

立法院經濟委員會昨天聽取經濟部報告，針對核三核電廠延役問題，沈榮津說，因應火力每年減少1% 做法就是節電、綠電、核電，2個月內會盤點出能源政策，到時看供電能力，再找問題看怎麼面對。

民進黨籍立委蘇震清則將延役球丟給新北市，強調沒理由把屏東當作很倒楣的地方。同為屏東立委的莊瑞雄更嗆：「不要說新北市不要，就要放在屏東，這件事情不可能發生。」

蘇震清並形容屏東縣「生雞蛋沒有、放雞屎有」，堅決反對核三延役。他反問，那這樣核二可不可以延役？核廢料沒人要，它們（國民黨）贊成以核養電，但乾式貯存給你卡住，人怎麼這麼自私！

批經濟部棄甲投降 過度衍生

民進黨大老立委高志鵬也發言說，會尊重公投結果，但也不該過度衍生，他對經濟部第一時間就說核三延役不能認同。要求該部不要先放風向球，應盤點完跟國會溝通，而不是公投完就「棄甲投降」。他認為就算每年減少1%火力發電，也應該考慮節能與再生能源補。

同黨立委鄭運鵬呼應，第7案反空汙，看哪一個政府可以撐得住每年減1%，這樣70年後就沒有火力，就算核能重啟也不夠。他認為這兩年備轉容量夠，第7案建議走2年看看，也就是試行減1%火力兩年，等到2020年後看新變化再說。

火力發電年減1% 籲試行2年

立委蘇治芬則問經濟部長沈榮津，說反空汙公投面臨的不是降載1%問題，還有每年用電成長問題，如此加上去就是降2.5%，「這是個很頭大問題！」。她認為，若公投充滿陷阱，就要比人更奸巧，要跟民眾說清楚。要正面解讀第7、16案公投，是為了解決空汙問題，就應由空汙的結構面去處理。

至於蘇治芬的意見，沈榮津表示，既然提案目的是要反空汙，汙染工業、移動汙染源占7成，確實應該是系統性探討，這個要回到行政院裡來討論，各單位一起解決。對於公投法的法律見解，如效期是多久，經濟部也在研究。

(中國時報)