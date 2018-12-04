陳明通釋善意 拚經濟少政治

2018年12月04日 01:13 中國時報 林勁傑／台北報導

陸學者：2020觀察指標 雙城論壇、立委補選

九合一大選結果，國民黨豪奪15縣市，已有多位藍營當選人表態將增設「兩岸工作小組」強化兩岸交流。陸委會主委陳明通昨表示，政府樂見各縣市拚經濟，但是「拚經濟，少談一點政治」。並不忘提醒，兩岸事務仍是中央「主管」。對於本月底台北市與上海市將展開的「雙城論壇」，陳明通釋善意，說政府給予支持、祝福，且不會「約晤」陸方來台官員。

政策上支持雙城論壇

陳明通昨出席「2018台港經貿論壇－台港金融業在新興科技及綠色金融浪潮中的合作前景與展望」並致詞，會前受訪時對於包括高雄市長當選人韓國瑜等縣市將設兩岸工作小組，他說，大陸政策仍是中央主管業務，各縣市拚經濟，政府樂見其成，但「希望拚經濟少談政治」，真正為人民生活著想，不要以政治前提作為兩岸交流或拚經濟的前提。

上海踩線團申請來台

至於多位藍營地方諸侯都表態支持「九二共識」，頗有地方包圍中央態勢，政府是否會調整政策？陳明通則當場發揮「教授」本色拿出陸委會選後所作最新民調稱，民眾對「九二共識」的認知非常分歧，被問及「你認為兩岸之間有無九二共識」，認為有的占32.9%，認為沒有的占26.6%，不知道的占40.6%。「所以民眾要的是拚經濟，少談這些事情」。

此外，台北市20日將與滬舉辦城市論壇，陳明通重申，過去一再強調「開大門走大路」，只要上海方以辦雙城論壇申請都會給予同意。現在上海「踩線團」已申請來台，會盡快讓對方順利成行，不會有所謂約晤；政策上給予支持「好好把台北上海雙城論壇辦起來」。「我們給予祝福」。

不過，他也強調，兩岸交流有很多失衡的地方，對岸來的人多，台灣去的人少，如果能平衡助於彼此了解才是好事。

最後，陳明通重申，九二共識社會已吵了很久。政府按憲法、兩岸人民關係條例處理兩岸事務，是有法律約束力的，把兩岸政治基礎放在台灣社會有爭議上並非務實，「少談政治多拚經濟才是人民願望」。

(中國時報)