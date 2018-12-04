嚴凱泰罹癌病逝 享年54歲

2018年12月04日 01:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

童年。（取自典型在夙昔）

母子情深。（本報資料照片）

飛羚101下線。（裕隆提供）

看球。（鄭任南攝）

中華汽車尾牙。（中華汽車提供）

傳承。（裕隆提供）

嚴凱泰生平

裕隆集團董事長嚴凱泰因食道癌復發過世，享年54歲。嚴凱泰最後一次公開露面是去年底台北車展，當時便顯得有些憔悴，今年6月以腳傷為由，缺席旗下子公司股東會，就引發諸多揣測，昨日驟逝消息傳出，震驚各界。

不設靈堂 懇辭花禮

裕隆集團則在傍晚發出聲明，強調家人將遵照其生前遺願：不發訃文、不辦公祭、不設靈堂、懇辭花禮，敬辭來自各界的致意，也強調公司有完善公司治理體制，按既定的方向及軌道運作，集團及各公司營運不受任何影響。

嚴凱泰是「台灣汽車工業之父」嚴慶齡的獨子，1989年返回台灣接手裕隆汽車的經營，1995年在老臣的支持下，實施「遷都三義，廠辦合一」，接著以一款Cefiro讓裕隆汽車由虧轉盈生，獲得「少主中興」美譽，2007年7月13日接手擔任裕隆集團董事長至今。

前年開刀 未料復發

嚴凱泰前年發現呼吸道有腫瘤，隨即開刀拿掉，一路追蹤檢查，恢復得還不錯，之後他接受媒體專訪聊抗癌的心路歷程，這場大病讓嚴凱泰體重掉了13公斤，原以為能完全康復，未料再度復發，終究沒能戰勝病魔。

在證實嚴凱泰辭世後，遺孀嚴陳莉蓮隨即發出致員工的公開信，強調嚴凱泰生前一直念茲在茲的都是為集團打造舞台讓同仁發揮所長，他常常掛在嘴邊的一句話：「我每天早上醒來的第一件事都是在想如何給集團3萬多名同仁及家庭帶來穩定、美好的生活」。

小馬不捨 賴揆哀悼

陳莉蓮說，嚴凱泰不只是好老闆，同時也是社會大眾眼中的慈善公益家及傑出企業家，更是孩子心目中的好父親，他的離去令她十分難以接受，但她會收起悲傷，也請全體同仁一起振作精神，「嚴執行長雖然離開了我們，但他永遠活在我們心中。」

嚴凱泰身為獨子，1991年與曾為籃球國手的妻子陳莉蓮步入禮堂，雖然26歲就結婚，但直到2005年才獲千金Michelle，10年後再得一子John，老來得子讓嚴凱泰很開心，多次讓子女站上裕隆內部活動舞台，分享喜悅。

前總統馬英九透過馬辦表示，感到非常震驚與不捨，並對家屬致上最深的哀悼之意。行政院長賴清德也於晚間表達哀悼之意，表示裕隆集團對台灣貢獻良多，願嚴凱泰安息。

(中國時報)