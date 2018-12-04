經理人相挺 遺孀無縫接棒

2018年12月04日 01:13 中國時報 黃琮淵、洪凱音／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰辭世，誰來接棒備受關注。裕隆昨晚發出聲明，將由嚴凱泰遺孀嚴陳莉蓮接掌執行長，由於過往都由專業經理人擔綱重要決策，加上生前已安排副執行長陳國榮輔佐，應能安穩度過嚴凱泰辭世的重大震盪。

裕隆集團包括裕隆、裕日車、中華車為主體的汽車事業、還有周邊的裕融企業、相關的經銷商體系，零組件事業及大陸轉投資事業，加上紡織、不動產開發等，集團年營業額超過3000億元，總資產近4000億元。

由於裕隆集團事業體龐大，在嚴凱泰一聲令下，這幾年積極整頓，朝中樞決策發展，除了成立總管理處，一條鞭負責發展方向外，嚴凱泰也將許多董事長職位轉移給陳國榮，自己僅留下裕隆三寶最主要事業體的位置。

除了裕隆三寶外，裕隆在大陸布局也是近年亮點，除了與東風合資成立的東風裕隆，以融資事業為主的裕融企業則串接兩岸金流，成為集團水平整合的領頭羊，加上因應新店城開發而成立的裕隆建設，逐漸開枝散業。

面對嚴凱泰辭世，今日裕隆集團旗下個股會否遭逢賣壓？國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，裕隆集團股價短期稍有壓力，但影響有限，尤其台股大盤上漲趨勢下，更淡化集團董事長辭世的利空消息，應能化險為夷。

蔡明翰進一步指出，投資市場上對嚴凱泰生病傳聞已久，除了過去罹患食道癌紀錄外，今年股東會又以腳傷為由，並未現身現場，市場上早有多種揣測，而嚴凱泰在治療期間，已逐漸淡出重大決策的核心，家族以及企業決策高層皆早有佈局及心理準備，事出並非突然，對公司運作不至於有負面影響。

台新投顧副總黃文清則分析，裕隆股價處於低檔區，各界原本對股價反彈有所期待，尤其是對裕隆城的土地開發案，如今嚴凱泰辭世或許有些衝擊，但影響應該不會太大，中長期來說，還是要觀察能否穩定接班，加上目前車市低迷，對於裕隆來說仍是考驗。

(中國時報)