總被稱「馬友友」 嚴凱泰氣PUPU

2018年12月04日 01:13 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰的政治色彩鮮明，常被媒體歸類為馬友友（前總統馬英九好友）成員之一，不過嚴凱泰直言覺得很悶，「我跟這個人熟，反而更不敢談」，他說馬英九當總統8年，只看來裕隆2次，更沒有關愛眼神「什麼也沒有，都按部就班來，拜託！」

嚴凱泰從不掩飾他是國民黨員，國民黨主席選舉，不只大方現身投票，馬英九競選總統時，更多次公開力挺。馬英九2008年當選總統當晚，嚴凱泰是第一個到總部道賀的企業界人士，就此被冠上「馬友友」稱號，2012年馬英九競選連任，嚴凱泰同樣力挺。

或許因為挺馬太明顯，也讓裕隆集團事業發展受到池魚之殃。先前曾有立委批評電動車補助圖利裕隆百億元，但裕隆卻只做出幾百輛電動車，讓嚴凱泰相當不是滋味，除了氣憤，受訪時更娓娓道來「馬友友」的委屈。

嚴凱泰說，不知道是誰開始講的，大家都把他歸類成「馬友友」，好像因為馬英九當總統，裕隆就會有關愛的眼神，補助拿不完，但是「我跟這個人熟，反而更不敢談」，他更以蔡馬兩人當作對比，「跟蔡總統談汽車，我還敢講，跟馬總統，根本不敢講」。

嚴凱泰說，很多立委言之鑿鑿說馬英九獨厚裕隆、支持嚴凱泰，「我說：去查，他支持我什麼？」他細數馬英九擔任總統8其間，只來看過裕隆2次，根本談不上關愛眼神，更不用提圖利，「現在做什麼事，一堆人盯著你。」

事實上，嚴凱泰雖然政治上挺藍，但秉持著誰都不得罪的態度，即便前總統陳水扁執政的8年間，他也沒排斥往來，就連2016年蔡英文當選總統後，嚴凱泰也邀請愛車的蔡英文參觀裕隆研發的電動車，還召集汽車業者跟蔡總統面對面座談，希望為汽車工業開出活路。

(中國時報)