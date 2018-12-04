他最掛心的… 還是納智捷

2018年12月04日 01:13 中國時報 黃琮淵／台北報導

裕隆集團董事長嚴凱泰驚傳辭世，最令他掛念的還是一手催生的自主品牌「納智捷」，這個被嚴凱泰形容，已經與自己生命畫上等號的品牌，「如果做不下去，我生存的意義也就不存在了！」堪稱是其畢生大作，只可惜嚴凱泰沒能等到納智捷名揚國際那天。

嚴凱泰是汽車工業之父嚴慶齡獨子，帶領裕隆走向自主品牌之路，心心念念的都是要完成父母親「要為中華民國汽車工業裝上輪子」的職志，過去在母親吳舜文時代曾有飛羚，卻功敗垂成，嚴凱泰則承母志再創納智捷。

嚴凱泰沒參與過飛羚，但納智捷從構想到誕生，卻無役不與，尤其成立之初，每次發表新車時，顯少露面的他都會親自上台，每回致詞時也都不忘再提父母親「要為中華民國汽車工業裝上輪子」這句話。

納智捷是父母遺志，更是他每講必哭的哭點，談起一路走來，他幾乎沒有一次不哭，總是被記者拍到紅了眼眶的哭臉，讓他形象盡失，他總自嘲，「我又哭了，因為你們喜歡拍我這個畫面，我只好又哭了」。

成立納智捷之後，嚴凱泰自知台灣的市場規模太小，如果要讓納智捷站上國際舞台，必須駛向大陸市場。嚴凱泰與中國第3大汽車廠東風集團，在7年前合資成立東風裕隆，只不過面臨大陸市場強敵環伺，經營相當辛苦。

前年納智捷在大陸銷售狂挫，遭酸民唱衰不如收攤，不過嚴凱泰卻不改其志，他接受訪問時強調，「父母的遺願我一定要堅持到底。過程一定有起伏、有上下，對我來說都不是重點」，「不會停！這是家族使命，如果停了，我怎麼去金寶山看他們（父母）？」

為了讓納智捷脫胎換骨，嚴凱泰在積極推動東風裕隆組織重整後，端出「510計畫」，預計在5年內推出10款新車，並投入新能源車的開發。只是沒能等待納智捷交出好成績，嚴凱泰就先撒手辭世，但能夠確定的是，當他九泉之下見到父母時，能夠無愧了。

(中國時報)