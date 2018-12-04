民進黨堅持非核 總統大選恐再重挫

2018年12月04日 01:13 中國時報 王玉樹

環團曾點名中火，喊「還人民藍天、不要霾留台中」，準台中市長盧秀燕捍衛市民健康，也表態反對「中電北送」，對此，台電直言北部電力一定不夠。（本報資料照片）

公投假的？ 以核養綠通過 政院續推非核家園

新聞透視公投結束幾天來，雖然民進黨統一對外口徑「尊重公投結果」，但從昨天立法院經濟委員會質詢火力看來，綠營已經開始運作消彌「核二、三延役」可能，讓人嗅出對這次關鍵的反空汙公投，有打算祭出「戰線延長2年」味道，變相堅守2025年非核家園神主牌。

綠委批 公投不該過度衍生

面對「反空汙」火力發電逐年減1％、「以核養綠」廢除電業法2025年廢核條文兩大公投議題，經濟部目前口徑，就是2個月後提出供電檢討與新能源配比政策。但算盤怎麼算，如要符合「反空汙」公投要求，搭配「以核養綠」，讓核電廠延役，已成為無法逃避問題，這也是經濟部長沈榮津鬆口評估核二、三原因。

眼見核電廠延役似乎無法避免，堅持非核神主牌的綠營也開始緊張，從昨天資深立委高志鵬首先跳出來批評公投「不該過度衍生」，罵經濟部「棄甲投降」。鄭運鵬接著喊出連2年少1％發電也沒關係，加上屏東出身立委齊聲反對核三延役，全黨口徑似已漸趨一致，目標就是即使經濟部2個月後的能源評估檢討出來，承認會缺電，也要硬撐到2020年，絕不能輕易鬆口核電延役。

這可從鄭運鵬要經濟部等2020年後新變化再說看出，民進黨似有「戰線延長2年」策略。其打的算盤就是，2020年，如果總統大選民進黨當選，那自然可以挾新民意，繼續阻擋核電延役，堅持2025年非核目標。假如民進黨敗選，那就把年減1％燙手山芋丟給繼任者，讓繼任政黨去面對核電廠延役地方反彈。

用電缺口 再生能源補不上

昨某位台電主管就以私人意見表示，如果民進黨這樣搞，不尊重公投結果，不但反對黨不會放過，更要小心2020年人民再度投下反對票。

這確實是要提醒執政黨的，如同該黨雲林出身立委蘇治芬昨天立院所言，反空汙這個公投，面對的不是提案年減1％火力問題，而是加上用電成長，每年少2.5％用電問題。

以經濟部先前預估，到2025年用電成長到2700億度電來說，屆時火力發電要占8成，對比現在火力1950億度，將是一個供電缺口。如果加上到2025年要減掉7％，合計兩缺口就是350億度用電左右，還超過核二、三兩座核電廠供電總和，這可不是綠委要求用節電及再生能源可補上的。

因此，如果想要繼續執政，那贏回人民信心的方法，就是誠實尊重人民選擇，以及足以信賴的穩定供電。

(中國時報)