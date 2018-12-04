中電不北送 「只能靠南電支撐」

2018年12月04日 01:13 中國時報 王玉樹／台北報導

台中市長當選人盧秀燕不想讓台中人呼吸髒空氣，反對「中電北送」，對此台電也很擔憂，認為台中可能採取扣除台中、彰化、南投用電度數後，多餘的電力不許台中火力發電，屆時北部電力一定不夠，只能完全仰賴「南電北送」。

盧秀燕喊出北部人需要用電，必須自己發電，還以撤發電機組執照作為籌碼。根據台電2017年區域供電資料分析，北部不包含核一發電在內的話，供電不足57萬瓩。中部則有多出234萬瓩空間，南部有167萬瓩餘裕，由於北部有用油的協和電廠、核一二的全黑氣渦輪機支應，基於其燃料較貴或時常檢修，確實需要大量仰賴中電北送。

台電內部表示，還不清楚盧秀燕拒中電北送如何實施，但可能是扣除台中市發電度數，或是中彰投發電度數後，多餘的電力要求台中火力電廠不發電，以減少燒煤汙染。

目前台中市尖峰用電在350萬瓩，但台中火力發電廠容量就有550萬瓩，台電說，光中火供應台中市確實有剩。而大台中還有大甲溪水力電廠，不過是屬於尖載用電調度。

台電坦言，如果台中市真拒絕中電北送，北部在尖峰時段電力一定不夠，畢竟現在只有取代深澳電廠的一部120萬瓩燃氣機組在規畫，未完成前只能靠「南電北送」支撐。

面對台中嗆聲，經濟部長沈榮津表示，中電北送問題，需要跟地方溝通部分，會在能源盤點後主動溝通。

(中國時報)