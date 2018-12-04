執政黨擬提新案推翻舊案

2018年12月04日 01:13 中國時報 張理國 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

「反空汙」公投通過，要求火力發電應逐年至少降低1％，民進黨有意在2年後再提公投新案「修改」反空汙決議。政大副教授廖元豪表示，依《公投法》規定，兩年後再提新的公投案改變現行「反空汙」公投是可行的，就像用新的法律推翻舊的法律。

公投第7案「你是否同意以平均每年至少降低1％之方式逐年降低火力發電廠發電量？」過關，引發民進黨立委鄭運鵬等人質疑，每年減1％火力發電，到底要減到何時？

廖元豪說，「反空汙」公投既已通過，政府就應遵照，2年之後如果認為要調整就再調整，現在談試行2年，意義不大，公投過了就是先做，沒有試行與否的問題，不必這麼複雜。

至於反空汙公投主文未提及實施年限等題，立委認為不能無止盡實施，廖元豪說，主文有設定年減1％的目標其實還好，這項公投的主要問題在於要如何監督與實行，因為它規定了目標，但沒有規定要做什麼事。

廖元豪舉例，每年減少1％火力發電，但1％的火力發電不是一個電廠，或一個機組的發電量就能直接換算，其結果很可能變成政府自認為做了一些事，可以達到降1％的目標，至於有沒有真的降低1％？外界很難確實監督。

另外，廖元豪說，公投也沒提到萬一沒達到目標，該怎麼辦？或是說今年沒有做到，明年可以再加油等；由於沒有具體機制告訴政府要做什麼事，最後很難就結果與效益監督。

國民黨立委林奕華則表示，綠營反對核電廠延役，顯然還是不肯放棄他們的「反核」神主牌，代表民進黨沒有回應公投的期待，還是不放棄「2025非核家園」的目標，講半天都還是一樣，沒有接受公投的結果。

林奕華表示，順應國際趨勢，為解決空汙問題，火力發電廠本來就是要逐漸退場的，而大家對走向非核家園有共識，問題在於如何維持這過程中穩定供電、電價合理、電量足夠的目標，如何補齊能源缺口，這些一定都有科學數據可以顯示。

她呼籲經濟部不要講空話，提出可行的辦法來解決能源問題，也奉勸執政黨不要把問題丟給提公投的人，而是應該思考如何解決問題，回應民意。

(中國時報)