經部續推綠能 區段開發照做

2018年12月04日 01:13 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

以核養綠公投獲支持後，核能如果延役，風電商擔心離岸風電後續第三階段「區段開發」時程會受影響，但經濟部昨保證，綠能推動會持續，區段開發會照走，後續還有5GW要釋放，預計明年公告招商，考慮參加開發同樣要負擔國產化任務。

至於上周公布的明年再生能源躉購費率預告，離岸風電收購電價遭大砍逾12%，引來離岸風電外商喊撤。立委昨在立法院也關心綠能推動政策，綠委莊勝雄表示綠電是一個亮點，不希望無疾而終，對國際形象也不好。藍委王育敏則呼籲經濟部注意不要給開發商暴利。

經濟部長沈榮津說，他也認為費率「應該降」，因為風機光4MW與8MW就不同（大支的效益較好），已經請開發商提出具體事證，一周後與開發商坐下來談，若業者提出的事證有道理，就會交由躉購費率審議委員決定。

國內政策採「示範獎勵」、「潛力場址」、「區段開發」三階段進行，前兩階段已有5.5GW出爐。會不會因為盤點國內能源政策，讓第三階段區段開發進度延宕？經濟部能源局局長林全能強調，綠能會持續推動，且台灣有減碳壓力，因此離岸風電照規則走不會停止。

他說，原定2026年起併聯的第三階段區段開發，預計每年1GW目標。以離岸風電整體開發目標10.5GW來說，扣除遴選與競標容量5.5GW，還有約5GW。會以已通過環評者為優先，競標制也一定會使用。

能源局補充，目前區段開發風場預計明年初公告，到時考慮也要求開發商肩負國產化責任，畢竟前兩階段國內廠商參加開發已累積技術。

(中國時報)