新北拒成核廢永久儲存地

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中國時報
／新北報導

核三延役議題延燒新北，新北市府發言人張其強表示，核二廠已超過申請延役的期限，延役問題已不存在，相信中央也不會公然違法，經濟部必須要認真看待核廢料問題，核廢料一旦出事，嚴重性是遠遠超過核電廠，新北絕不允許核廢料永存新北。

核一、核二和核四分別位於新北市的石門、萬里、貢寮等地，目前核一廠除役計畫已提報原能會，核二廠則超過延役年限，除非修訂「核子反應器設施管制法」，核一、核二才有機會補提。

由於公投廢除非核家園，截至目前僅核三符合延役資格，但民進黨籍的屏東立委蘇震清卻質疑新北市朱立倫、侯友宜前後任市長都不願同意核廢料乾儲通過，要新北別那麼自私。

張其強說，核二廠已超過申請延役的期限，延役問題已不存在，核廢料在新北已「暫存」這麼久，經濟部應該儘快確認，核廢料的最終處置場，儘快確認目前暫存新北的核廢料遷出時程表。

張其強指出，只要核廢料最終處置場一天沒有確定，地方上就永遠會擔心，核一廠的貯存場會不會最後淪為永久的核廢場，新北市府絕不會讓核廢料永久儲放在新北市。

新北市長朱立倫日前受訪時也說，台灣不能缺能源，而面對任何一個核電廠，一貫的態度就是堅持核安、核廢不能沒有去處，且新北市不能成為核廢料的永久儲存地。

(中國時報)

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