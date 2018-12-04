賴、菊下月再請辭 內閣大改組

2018年12月04日 01:13 中國時報 崔慈悌 、 郭建伸 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院長賴清德和總統府祕書長陳菊選後請辭被慰留，外界質疑改組幅度太小，黨政人士透露，明年元月會有更大幅度改組，賴揆和陳菊將再度請辭，屆時中生代卸任和競選失利縣市長將被安排入閣。

九合一選舉民進黨慘敗，4名部會首長下台，賴揆和陳菊都留下，藍營和綠營都認為內閣幅度太小。蔡英文總統日前展開敗選後的檢討之旅，強調檢討後會重新進行人事布局，包括府院黨及各地團隊，要讓整體團隊在下階段發揮戰力。

敗選縣市長 將入閣

立法院副院長蔡其昌表示，賴、菊在敗選後的確都向蔡英文總統表達要請辭負責，但蔡英文基於政局穩定、立法院正在預算審查，短時間之內不可能所有重要夥伴都辭職，所以強力慰留。

蔡其昌說，他認為賴、菊應該都是基於政局穩定才先留下，「他們內心都是想辭職的，因為大家都希望負責，但又不希望小英總統或國家政局面對過大的不確定性」。相信他們會在適當的時間點，再次表達辭意。

黨政人士透露，賴揆和陳菊選後堅持請辭，但新舊任縣市首長要到12月下旬才交接，加上立法院仍在處理中央政府總預算和前瞻建設預算案，為避免影響到明年度的施政，賴菊兩人才會接受總統慰留。

先穩住政局 再出發

不過他說，賴菊兩人並未打消辭意，除了這波已請辭的內閣首長外，明年1月還會有另一波更大幅度的改組，賴揆預計等立法院通過中央政府總預算案後，會率內閣總辭，屆時陳菊也會再度請辭。

黨政人士表示，敗選後府院黨人心動盪，賴、菊希望能在最短時間內能夠穩定下來，因此先幫總統穩住政局，給她一些處理和因應的時間，讓民進黨能重新調整後再出發，總統如果要留下兩人，恐怕要有更大的說服力。

審完總預算 就走人

綠委段宜康受訪時也說，人事更迭與敗選檢討是兩回事，本來就一定會有改組，賴清德也說把總預算跟前瞻預算處理完就會離開。

對於賴揆總預算審完走人的說法，政院並未正面回應。行政院發言人Kolas Yotaka表示，選後針對各機關的政策檢討作業政院會持續進行，近期內也將針對政策檢討向人民報告。若有新的人事消息會隨時跟外界說明。

(中國時報)