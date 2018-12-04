賴、菊下月再請辭 內閣大改組

大選慘敗，請辭被慰留的行政院長賴清德（左），據傳明年會率內閣總辭；總統府祕書長陳菊（右）內心想辭，但目前要先幫蔡英文總統（中）穩定政局。（本報資料片）

友善列印
中國時報
／台北報導

行政院長賴清德和總統府祕書長陳菊選後請辭被慰留，外界質疑改組幅度太小，黨政人士透露，明年元月會有更大幅度改組，賴揆和陳菊將再度請辭，屆時中生代卸任和競選失利縣市長將被安排入閣。

九合一選舉民進黨慘敗，4名部會首長下台，賴揆和陳菊都留下，藍營和綠營都認為內閣幅度太小。蔡英文總統日前展開敗選後的檢討之旅，強調檢討後會重新進行人事布局，包括府院黨及各地團隊，要讓整體團隊在下階段發揮戰力。

敗選縣市長 將入閣

立法院副院長蔡其昌表示，賴、菊在敗選後的確都向蔡英文總統表達要請辭負責，但蔡英文基於政局穩定、立法院正在預算審查，短時間之內不可能所有重要夥伴都辭職，所以強力慰留。

蔡其昌說，他認為賴、菊應該都是基於政局穩定才先留下，「他們內心都是想辭職的，因為大家都希望負責，但又不希望小英總統或國家政局面對過大的不確定性」。相信他們會在適當的時間點，再次表達辭意。

黨政人士透露，賴揆和陳菊選後堅持請辭，但新舊任縣市首長要到12月下旬才交接，加上立法院仍在處理中央政府總預算和前瞻建設預算案，為避免影響到明年度的施政，賴菊兩人才會接受總統慰留。

先穩住政局 再出發

不過他說，賴菊兩人並未打消辭意，除了這波已請辭的內閣首長外，明年1月還會有另一波更大幅度的改組，賴揆預計等立法院通過中央政府總預算案後，會率內閣總辭，屆時陳菊也會再度請辭。

黨政人士表示，敗選後府院黨人心動盪，賴、菊希望能在最短時間內能夠穩定下來，因此先幫總統穩住政局，給她一些處理和因應的時間，讓民進黨能重新調整後再出發，總統如果要留下兩人，恐怕要有更大的說服力。

審完總預算 就走人

綠委段宜康受訪時也說，人事更迭與敗選檢討是兩回事，本來就一定會有改組，賴清德也說把總預算跟前瞻預算處理完就會離開。

對於賴揆總預算審完走人的說法，政院並未正面回應。行政院發言人Kolas Yotaka表示，選後針對各機關的政策檢討作業政院會持續進行，近期內也將針對政策檢討向人民報告。若有新的人事消息會隨時跟外界說明。

(中國時報)

新北拒成核廢永久儲存地 死抱意識形態 誰來都贏不回民心

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。