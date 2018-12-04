死抱意識形態 誰來都贏不回民心

2018年12月04日 01:13 中國時報 崔慈悌

九合一選舉敗選後，民進黨內人心惶惶，要求府院黨大調整聲浪高漲，賴揆和陳菊也表明不戀棧，民進黨甫遭重創，要人下台容易，但除非能徹底改變過去的意識形態，否則誰來都難贏回民心。

這波內閣改組，只有4名閣員請辭，被外界認為調整力道太輕，新系的段宜康和蔡其昌釋出賴、菊只是暫時接受慰留的訊息，也是不想賴菊被「戀棧」的說法繼續消費，最後還得揹上受外界壓力被迫請辭的惡名。

賴菊所以接受慰留，除了因為總預算和前瞻預算還在立法院之外，最重要的因素在於黨內選後士氣低迷，不僅要求檢討「戰犯」，也要求找出真正戰敗的原因，來因應接下來更重要的2020年總統和立委選舉戰役。

賴、菊是民進黨內最大派系─新潮流龍頭，一旦去職，總統蔡英文必須單獨面對來自黨內的巨大壓力，由「鐵三角」先壓住陣腳，可以為蔡英文和民進黨中央，換取找出問題和喬出接任人選的時間。

儘管民進黨由中生代全面接班已逐漸形成共識，但目前檯面上具有領導人資格的，除了賴清德，府院黨第一級人選就只有中央和地方行政資歷和能力都備受肯定的鄭文燦、林佳龍、林右昌。

其中鄭文燦、林右昌才剛當選連任，不可能在此時接閣揆或府秘書長，卻是黨內屬意的黨主席人選，林佳龍則在台中市長一役敗的太慘，要更上層樓，恐怕他本人和民進黨內部都要經過一番說服。

不過林佳龍畢竟是正國會的龍頭，加上在台中市長任內評價並不差，此次敗選可說是「非戰之罪」，黨內希望他接下閣揆的呼聲不小。

在高雄市長選戰中敗給「韓流」的陳其邁，曾擔任過總統府副祕書長、行政院政委和民進黨副祕書長，行政資歷完整，也是府院黨的活棋。

只不過民進黨在九合一選舉大敗後，士氣低迷，支持度也持續探底，無論是閣揆還是黨主席，若無法擺脫舊有的意識形態，走出一條全新的道路，不僅無法挽救2020年的選情，還可能賠上個人的聲望和政治前途，從賴神接任閣揆後，民調下滑，可見一斑。

民進黨的當務之急，應該是先找出敗選原因，並給予接任者充分的授權，來擺脫最受民眾厭惡的東廠式政治惡鬥，和只顧深綠族群的「去中國化」手段，讓民進黨的形象重新歸零，否則找誰來都沒用。

(中國時報)