民進黨主席選舉 中生代呼聲高

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中國時報
／台北報導

民進黨初步規畫，明年1月6日進行黨主席選舉，本月底開放登記，全案將待明日中常會通過。目前被點名的人選以中生代最多，包括桃園市長鄭文燦、立法院副院長蔡其昌、文化部長鄭麗君，以及連任失利的台中市長林佳龍和競選高雄市長敗選的陳其邁。

蔡英文總統在上月24日請辭黨主席後，民進黨中常會上周三推舉基隆市長林右昌為代理主席，黨主席則在下月6日選出，新任黨主席面對的第一場硬仗就是1月26日的台北、台中立委補選。

日前傳出立法院長蘇嘉全可能會辭去院長參選民進黨主席。國民黨立委林德福昨在立院司法法制委員會質詢立院秘書長林志嘉，此新聞是否為假消息？林志嘉說，蘇嘉全有說他要考慮，「我覺得它是事實。」但他也強調，是否請辭參選還未定論，他不便評論。

蘇嘉全考慮轉戰民進黨主席的消息曝光後，黨內外都有批評，林德福說，大家都知道蔡英文是為了繼續掌政，才欽點蘇嘉全選主席，人民的感受就是兩個字「極差」。

黨內有很強的呼聲，主張中生代接班，被點名的林佳龍昨至台北與正國會立委、議員餐敘時，表示沒有規畫選黨主席，目前想沉潛一段時間，繼續經營台中。

黨內人士則表示，以林佳龍跟陳其邁的狀況，剛敗選不久確實不適合參選黨主席，但來日方長，沉潛半年累積政治能量，以他們完整的政治資歷，很快就可復出。

蔡其昌昨下午透過臉書直播時說，他沒有要選黨主席，他不太適合，他力推鄭麗君，鄭麗君則未正面表態。

(中國時報)

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