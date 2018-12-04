王國材妙回 工具人很難變主將

交通部代理部長王國材，對於外界看好他真除，他表示，還有人才，沒有特別期待。（黃世麒攝）

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中國時報
李宜秦、／綜合報導

交通部長吳宏謀上任141天確定去職，成為最短命交通部長，今日起由政務次長王國材代理部長。王國材任內歷經2位部長，又身兼多職，立委稱是「最佳工具人」，十分看好他接任部長，對此他則表示「還有人才，對扶正沒期待。」

王國材昨日列席立法院交通委員會報告並備質詢，立委鄭寶清表示，王國材是「最佳工具人」，任內歷經2位部長，又身兼多職，若王國材接任部長，外界也樂觀其成。王國材則笑回「只是代理，還有很多優秀人才，且工具人很難成為主要投手或主將，對於扶正也沒有特別期待」。

雖然外界多認為王國材的專業背景十分適合接任交通部長，然而因為王國材是「高雄幫」，民進黨在此次大選又痛失高雄江山，若接下部長也可能被外界批評是「假改革」，時勢不利。對於新任部長何時會上任，王國材則說「沒有聽說」。

關於台中山手線、高雄輕軌都傳出停蓋的消息，鄭寶清表示，輕軌已花了38.72億元，說停就停似乎不妥。王國材說，正在興建中的路段必須完成，其他部分應與居民充分溝通，例如可將爭議路段改為部分地下化，目前只有北端路線有困難，建議高雄市府應努力克服，畢竟爭取一項建設的過程很辛苦，一下就將其否決，不只可惜，也可能浪費國家公帑。

今日開始代理部長，王國材說，交通部仍以台鐵改革為最重要的業務之一，「台鐵是一個130年的老企業，有他的包袱在，也有許多地方待改革」，目前調查小組、體檢小組都正積極進行，開過多次會議，也已有初步結果，除針對普悠瑪事件調查外，也要改革台鐵內部運工機電組織。

此外，交通部長吳宏謀在部長任內最後1天到台東慰問普悠瑪列車事故傷亡者家屬，但家屬以吳是因為選舉失利而下台，而非對該事件負責，拒絕與吳見面，台鐵也在3日晚間與傷亡者家屬進行協商，家屬要求司機與調度員出面說明，以釐清真相。

(中國時報)

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