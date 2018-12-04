立委補選 中選會堅持1月26日不變

2018年12月04日 01:13 中國時報 郭建伸、張理國／台北報導

九合一大選亂象多遭外界抨擊，中選會代主委陳朝建3日在立法院數度向社會大眾道歉；對於行政院建議立委補選因遇學測應改期，他則堅持日期不變。（黃世麒攝）

中選會對台北、台中立委補選日，已敲定在明年1月26日舉行，但因為當天適逢大學學測，行政院昨建議改期至1月27日。中選會代理主委陳朝建昨指，選舉公告日已經中選會委員會在11月30日審定，且已考量年節與考試等衝突問題，行政行為不能反反覆覆，沒有改期打算。

總統立委 脫鉤合併6月決定

此外，民進黨在九合一大選慘敗後，外界將矛頭指向中央執政不力，更傳出下屆總統跟立委選舉打算脫鉤處理，避免「母雞連累小雞」。陳朝建說，中選會沒有預設立場，合併或脫鉤各有利弊，中選會在明年1、2月會提委員會報，最快會在6月決定是脫鉤或合併選舉。

11月24日投票之亂造成民怨，立法院內政委員會昨邀中選會進行專案報告，朝野立委皆輪番砲轟。綠委張宏陸質詢時說，投票當天發生緊急狀況，中選會不僅不聽勸也沒有妥善處理，媒體要找前主委陳英鈐等人，陳竟將自己反鎖在貴賓室不理會媒體，「連讀書人風骨都賠進去了」，直言中選會所有委員都應請辭負責。

綠委管碧玲質詢時說，中選會對選務辦得如何，答稱「讓選民打分數」，這說法太官僚，如果讓她來答，「報告委員，全國人民已經打過分數了，我們很慚愧，這次得負分」，並問陳朝建是否接受？陳很小聲地說「接受」。

整體評估 影響學生家長有限

有關台北、台中兩席立法委員的補選，中選會決定投票日為1月26日(周六)。行政院發言人Kolas Yotaka表示，尊重獨立機關的決定，但也提醒由於1月26日與大學學測1月25日(周五)、1月26日(周六)重疊，為避免影響學測與選舉進行，建議中選會延至1月27(周日)進行。

陳朝建稍後答覆藍委李彥秀時說，若延後將遇到農曆年，2月2日和9日都是年假，2月16日無法舉行，是因為不可能在農曆年舉行選舉活動，若往前推，1月19日是上班日也不行，只有1月26日是唯一可行；中選會對投票日有整體評估，包含受影響的學生、家長數，都已評估過。

親民黨立委陳怡潔質詢時指出，今年民進黨選得不好，很多小雞選擇跳船自保，中選會對2020總統與立委選舉的看法，應否合併或脫鉤？

投票之亂 接受人民只給負分

陳朝建說，若脫鉤舉行，立委選舉會在明年11月，總統選舉會在2020年3月，若是合併，因應立院2月開會，選舉日會在2020年1月舉行，明年初會徵詢各地意見是否要合併或分開舉行，中選會沒有政治考量；過去兩次大選是合併舉行，優點是避免分次舉行，投票可以一次完成，分開選也是各有利弊，過往也有經驗。

他表示，中選會在明年1、2月會提委員會報，最快會在6月決定是脫鉤或合併選舉。

(中國時報)