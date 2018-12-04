脫鉤選舉燒錢又擾民 別動歪腦筋

2018年12月04日 01:13 中國時報 郭建伸

中選會是獨立機關，昨天有兩件事，考驗其獨立性。第一是台北、台中立委補選與大學學測撞期，應否改期？第二是下任總統與立委選舉，應否合併或分開？兩個問題思考原則相同，就是便民與效率。

立委補選在1月26日登場，但因適逢大學學測，行政院建議延期一天，但中選會堅持不改。中選會可能是擔心若改期，恐招致政策反覆、獨立機關受政院指揮之譏，但中選會才剛經歷1124之亂，辦理選務應排除各種不利因素，如果因與學測撞期，致使部份家長、學生投票權益受損，中選會恐怕也是難以善了。

另一方面，從2012年以來，總統與立委合併選舉已有兩屆，一般而言，若母雞強，小雞就樂不可支，但若總統候選人疲弱不振，小雞當然就會人人自危，能閃則閃。近來，政壇卻有分開辦理的傳言。

民進黨今年地方公職大敗，雖然黨內揪出如「同性婚姻」、「北農」等罪責，但頭號戰犯當然是中央施政不力，否則蔡英文總統現在也不需要下鄉傾聽加道歉。許多中南部縣市現在看到蔡就像看到仇人，昔日的小英炫風變成票房毒藥，民進黨大概怕「輸到沒褲子脫」，才想要鼓吹總統、立委選舉脫鉤。

但是一場選舉辦下來所費不貲，動輒數十億元，耗費諸多政府與民間資源，當然是合併選舉CP值才比較高。回顧2016年總統立委選舉經費為17億元，今年九合一選舉綁公投，預算高達46.9億元，若因脫鉤而導致經費爆增，既傷財又擾民，民眾在短期內要經歷兩次大選疲勞轟炸，這樣真的對民進黨選情有利？人民自有公斷。

(中國時報)