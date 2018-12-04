柯家軍悄遷戶籍 重演藍綠白大戰

2018年12月04日 01:13 中國時報 吳堂靖／台北報導

台北市政府副發言人林筱淇也被點名選立委。（本報資料照片）

北市立委補選又將重演藍綠白大戰。前綠委姚文智請辭後，留下北市士林、大同區的立委席次，預定明年1月26日補選，驚險連任的台北市長柯文哲預料也會推人選，除已被點名的觀傳局長陳思宇和前柯競辦發言人林筱淇外，市府發言人劉奕霆也被爆在最後期限遷戶籍卡位，其他人選還包括另一名競辦發言人林昆鋒、學姊黃瀞瑩，「柯家軍」來勢洶洶。

據了解，陳思宇和林筱淇的戶籍原就在該席立委選區內，所以最早被柯市府高層鎖定，尤其林筱淇兩度參與柯的市長選舉都獲勝，功勞不小，加上這次選舉期間，代表柯陣營參加政論節目，表現不輸藍綠陣營，甚至選後仍頻上節目維持熱度，被認為有機會為柯出戰。

根據規定，只要在中選會4日正式公告這次立委補選前，將戶籍遷入選區即取得參選資格，昨天也傳出，這次選戰中主導網路空戰的劉奕霆、黃瀞瑩也被相中，劉更趕在最後一天將戶籍遷入，但黃瀞瑩人在國外。

回顧該區歷屆選情，民進黨在2012、2016年立委選舉分別以50％、59％的得票率獲勝，被認為具相對優勢。不過，民進黨這次九合一慘敗，正處於谷底，加上此次北市長選舉，在藍綠白三強勢力瓜分，柯文哲在大同區、士林區分別以45％、 41％的得票率遙遙領先對手，綠營反而墊底，一旦重演三方爭搶，藍營也不無突圍、再下一城機會，反之，若柯綠聯手，贏面大。

不過，檯面上被點名的柯家軍態度低調，劉奕霆未承認也未否認，僅表示「不予評論」。林昆鋒否認要參選，他直言，「選不贏就不會去！」未來應會回鍋市府，但確切職務仍尊重柯市長安排。林筱淇則表示，無意參選立委，但若市府有相關合適職務，會考慮入府貢獻所長。

(中國時報)