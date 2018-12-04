卡管 97％認衝擊 民進黨總統大選

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中國時報
／台北報導

執政的民進黨在九合一大選挫敗後，教育部到現在依然不聘任管中閔為台大校長，高教界怒氣未消。台大自主聯盟最近發起調查，1300多人投票，竟有高達 97％的人同意「教育部堅持不發聘，台大校長遴選纏訟兩年將會衝擊明後年總統大選」。

台大校長遴選委員會在1月5日選出管中閔為校長，但之後教育部進行「卡管」及「拔管」，經歷潘文忠、吳茂昆及葉俊榮等3任部長，依然不聘任管中閔為台大校長，此案目前正在進行訴願程序。

民進黨在11月24日的九合一大選中「輸到脫褲」，一般認為跟台大校長遴選案遲未獲得解決有關，因此，高教界人士原本期望，執政黨輸掉選舉後，應該會正視民意很快對管中閔發聘，不過到目前為止，他們未能如願。

台大自主聯盟表示，台大校長遴選案影響層面已經超脫藍綠，而「大學自治」也已經是全民共識。不僅是在教育界工作的知識份子，更擴及廣大的家長群和一般民眾，這已非單純的「挺管」、「反管」，而是一般民眾對台灣高等教育競爭力的深切憂慮。

台大自主聯盟最近鎖定國內臉書使用者資料庫中無政黨偏好且關心「高等教育」和「政治議題」的民眾，進行「如教育部堅持不發聘，台大校長遴選纏訟兩年，是否會衝擊明後年明後年總統大選的選情呢？」調查，最後有1347人投票，結果1310人、97％答覆「會」，僅37人、3％表示「不會」。

「請執政黨收起傲慢的心態，聘任管中閔為台大校長。」台大自主聯盟要求，蔡英文總統和行政院長賴清德應正視民心之所趨，立刻要求教育部依法行政，依據《大學法》第9條，完成台大新任校長的聘任程序；教育部長葉俊榮也要為台大和國家整體教育發展設想，若不能做到，就應知所進退。

台大自主聯盟指出，莫讓台大成為民進黨政府的第二個北農，請教育部尊重台大校長遴選結果，立即發聘。

(中國時報)

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