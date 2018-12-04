「柯綠合作」不考量 民進黨啟動徵詢

2018年12月04日 01:13 中國時報 林縉明 、 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

綠營多位北市議員有意角逐姚文智所留立委席次，但因綠營在市長選舉中大敗，且該區柯文哲得票領先藍綠陣營，外界預估民進黨可能會與柯合作。但民進黨北市主委陳正德強調，「柯綠合作」不在立委補選考量，今就展開徵詢。

北市士林大同區立委補選將於今天發布選舉公告，10日至14日受理候選人登記，明年1月26日辦理補選投票，時間緊迫。民進黨現有市議員何志偉、梁文傑、王世堅等人有意參選，但該席立委原屬民進黨，綠營面臨不能輸的壓力。只不過，這次市長選舉在藍綠白「三腳督」情況下，民進黨得票墊底，柯文哲陣營則有多人備戰，且柯日前受訪鬆口，「有意願的先表態再談」，留下柯綠合作空間。不過，陳正德表示，民進黨若無人選，才必須談合作，該選區近兩次選舉姚文智得票率不錯，加上黨內人才濟濟，況且距補選時間太短，如果黨內產生人選再與柯協調，時程拉太長，因此，「柯綠合作」不在立委補選考量。

陳正德說，徵召小組今起展開徵詢，對象包括已表態及媒體點名人選，順利的話，最快明天中常會就會提案討論，但如果有意參選人數超過1位，則要提報黨中央評估，最慢12日前確定人選。

民進黨內第一個宣布參選的何志偉對「柯綠合作」表示，柯綠關係一直沒變，和市長柯文哲是「保持美好的距離」，心中只有朋友沒有敵人，相信民進黨提名小組的智慧。

另外，國民黨議員鍾小平昨向國民黨主席吳敦義呼籲，「給我炳甫，其餘免談」，他剖析，競選連任的中山、大同區議員陳炳甫拿下第一高票，大同、士林立委未來若是藍綠對決，「得大同者得天下」，藍軍推出的人選必須在大同區和民進黨能夠匹敵，才有勝算，以現況來看，非陳炳甫莫屬。

(中國時報)