葉匡時任副市長 林國權掌原民會

2018年12月04日 01:13 中國時報 李義／高雄報導

準高雄市長韓國瑜3日公布最新小內閣人事，3位副市長中唯一定案的是前交通部長葉匡時，另有原民會主委林國權、客委會主委黃永卿；韓國瑜否認有黨內大老干涉人事，他強調，「就算真的有，我也不會買帳，直接對市民負責」。

備受矚目的3位副市長人選，韓國瑜說，「我現在公布的只有葉匡時」；原本呼聲高的前高雄縣長楊秋興與傳聞中的現任副市長楊明州都未被提及，引起外界側目。

否認黨內大老干涉

楊明州昨也為此專程接受媒體採訪，他否認曾接獲徵詢，都是外界臆測，還有媒體報導他要去接桃機董事長，大家想像力太豐富；楊秋興則是人在國外，無法得知他對此事態度。

韓國瑜昨還公布客家籍的陸軍官校退役軍官黃永卿接掌客家委員會主委，他說，黃有著強烈的使命感及責任感，借重他推廣客家文化、美食、文創。

黃永卿接掌客委會

原住民委員會主委是前市議員林國權，韓說，因為這段期間觀察他長期關心原住民事務；至於林過去有涉吸金等官司，他表示「我不清楚，如果受過法律制裁，本人都曾因車禍接受法律制裁，很難找到百分百聖人，以專業、熱情、操守為基準，過去的事都已過去了，才是健康的人生。」

韓國瑜說，經發局、觀光局目前有2、3位人選，都在面談中，教育局長人選則以是否有能力規畫中英文雙語教育為主要考量；環保、都發及工務局長也有人選，但還要面談幾次後才能定案。至於現任局處首長是否會留用，他秉持著用人惟才原則。

臆測傳聞都不算數

韓也堅決否認有黨內大老強塞局處首長名單之事，他表示從未曾看過，並強調「就算真的有，我也不會買帳，絕無此事，內閣是直接對市民負責」；他形容外界傳聞是「天方夜譚」。

對於這段時間以來，各界臆測傳聞不斷，韓國瑜說，除了他自己說的，今後所有團隊就職前對外發言都以新聞局長王淺秋為準，其他傳聞訊息都不算數。

韓國瑜希望大家給他一些時間，不要為了時間壓力而草率，「找得好比找得急來的重要」，與預備閣員談清楚未來共同打拚的目標，才是負責任的作法。

(中國時報)