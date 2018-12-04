端出經濟牛肉 港都發財不是夢

2018年12月04日 01:13 中國時報 柯宗緯

韓國瑜還未就任高雄市長，市場一片欣欣向榮，上演慶祝行情。不論是夜市人進來或企業總部搬遷，就連韓流概念股也發威，一連串經濟效益，可望讓「高雄」這位沉睡已久的經濟巨人再度崛起。然而，短視近利非CEO的終極目標，要走得長遠，還是得端出豐盛的經濟牛肉，讓「高雄發大財」不只是春秋大夢。

就從市井小民感觸最深的夜市談起吧！六合夜市傳出將湧入900團陸客，最近店家明顯感受到人潮已回流，笑說「好久沒這番光景」，摩拳擦掌喜迎嬌客。遊覽車大亨江其興也準備東山再起，再添50輛遊覽車，樂觀評估4億多虧損，3年內回本。

「東西賣得出去，人進得來！」最有感的莫非為觀光旅遊業。大陸旅行社有意走訪「三山」、大啖滷肉飯、韓總套餐；而在地飯店業者透露，跨年元旦檔期訂房空前熱烈，外地旅客居多，要來參加升旗典禮及遊覽愛河，甚至搶先預約明年4月清明假期。

各行各業「普天同慶」祭出促銷，刺激經濟循環，宅神朱學恆發放雞排，合作店家賺飽飽，未能合作的攤商也連帶受惠。而愛情產業鏈未臻成熟，業者搶搭韓流，祭出摩天輪優惠，甚至有醫學中心願意合作推出套裝行程。

國際企業看好高雄潛力，打算大舉投資；商總也宣稱有200家企業有意願到高雄投資，積極尋地。霎那間，冷颼颼的市場熱了起來，也為CEO拚經濟注入一劑強心針，但他也深知，如何化解企業缺地、缺水等「五缺」困境是首當其衝的棘手難題。

雖然身為港都首長，但韓國瑜不侷限衝刺高雄經濟，反而鼓吹區域合作，更能夠達到加乘效果，敞開雙臂歡迎桃園、屏東，他也一再重申非鎖定陸客為單一經濟市場，而是放眼國際，只管讓高雄被全世界看見。

他總愛「老王賣瓜」誇讚高雄擁有海空雙港、幅員遼闊條件絕佳，可惜沉睡20多年。但如何發揮賣菜郎的超強行銷術，轉化為實質鈔票入市民口袋，不只人民引頸期盼有朝一日兌現「全台首富」，世界更等著看「高雄如何發大財」。

(中國時報)