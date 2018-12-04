韓國瑜訪高雄長庚 推醫療觀光

2018年12月04日 01:13 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

準高雄市長韓國瑜已馬不停蹄展開拚經濟行程，3日到高雄長庚醫院瞭解在地的醫療資源，為實現醫療觀光政見作準備。長庚醫院也認同，願意與市府配合，發揮相輔相乘效果，創造雙贏。

韓國瑜致詞說，高雄觀光不能再走回頭路，不能只有夜市等傳統觀光思維，必須加入高值化的觀光新元素，除了醫療觀光、愛情產業鏈外，高雄還有多元的宗教風貌，展現包容特性，宗教觀光也是新元素。

高雄長庚院長王植熙表示，因為市長的魄力促成高雄南方崛起之勢，因此高雄長庚相當樂意共同促進。

副院長林孟志與主任陳武福介紹高雄長庚醫院軟硬體現況，並說明針對國際觀光醫療領域，包括醫美健診、養生保健、特色醫療、國際水準、醫援國際、城市外交等，高雄長庚都已經準備好了。

高雄長庚能提供國際觀光醫療跨部門醫療團隊服務，有具資深護理背景個案管理師和每年超過6千人次外籍病人的服務經驗，可提供的醫療服務有健康檢查、美容、牙科中心、永慶尖端癌症醫療中心、運動醫學中心、甲狀腺消融手術、川崎症中心、攝護腺疾病治療、近視預防等。

韓國瑜聽取簡報後表示，高雄長庚醫院菁英聚集，醫療觀光將是高雄發展重點，期待高雄長庚亮點更拓展高雄，如浴火鳳凰一躍而知，壯大國際醫療，與高雄長庚攜手合作，一心一意帶領高雄往前衝。

(中國時報)